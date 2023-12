Detienen a un hombre en Málaga que se subió a un taxi con dos escopetas para "matar" a policías porque la grúa se llevó su coche

Un hombre de 70 años ha sido detenido este lunes por la Policía Local de Benalmádena, en Málaga, con dos escopetas y 157 cartuchos cuando iba en un taxi para "matar" a policías porque la grúa se había llevado su coche al estar mal estacionado.

Tal y como puede verse en las imágenes difundidas por Elite Taxi Málaga, tras descubrir que no contaba con su vehículo, el investigado cogió un taxi sobre las 21.40 horas para desplazarse a la jefatura de la Policía Local a "ajustar cuentas". Con la escopeta en mano, explicó al conductor que aunque efectivamente el coche estaba mal aparcado, se lo habían "robado descaradamente", según han informado fuentes policiales.

Según estas mismas fuentes, el vehículo había sido retirado por el servicio municipal de grúa por estacionar en reservado para carga y descarga. La Policía acudió allí tras recibir un requerimiento telefónico de un profesional del transporte, que necesitaba precisamente utilizar dicho espacio para realizar su trabajo.

"Los voy a matar, voy a matar inocentes y no me importa", aseguró el ahora detenido al taxista, que en todo momento le pedía que depusiera en su actitud y que recapacitara por su familia. "Aquí todo el mundo muere como en las guerras", le respondió el investigado, al tiempo que le dijo que iba a matar a inocentes pero que él estuviera tranquilo porque estaba protegido y no le iba a pasar nada.

La rápida actuación de la Policía y la colaboración de Radio Taxi de Málaga ha permitido la detención del hombre que tuvo que ser reducido por un grupo de agentes. En el momento del arresto se le intervino las dos escopetas, una licencia de armas y una mochila con los 157 cartuchos.

Un arsenal de armas

Al detenido se le investiga ahora por los delitos de atentando a agentes de la autoridad, amenazas y resistencia y se encuentra en un centro hospitalario en observación, según indican otras fuentes cercanas a la investigación. En su domicilio se ha realizado además un registro con la autorización de la familia y los agentes. Allí se ha encontrado un arsenal entero de armas, que incluye pistolas, catanas, puñales y armas blancas.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha felicitado a los agentes que participaron en su detención y al operativo, ya que gracias a la rápida intervención no solo se salvó la vida del conductor, sino también la de todos las personas que estaban en una zona que suele estar muy concurrida por vecinos y visitantes.