El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado este jueves de la adjudicación de la construcción del carril bus-VAO en la autovía A-2 entre Madrid y Alcalá de Henares, un procedimiento que se inició el pasado septiembre. La adjudicación de los trabajos, que asciende a 10,9 millones de euros (IVA incluido), supone el paso previo al inicio de unas obras que llevan más de seis años gestándose y que, de momento, no tienen fecha de inicio publicada.

"El objetivo es reforzar la accesibilidad del transporte público de viajeros, reduciendo los tiempos de viaje de los usuarios de transporte colectivo en autobús y también de vehículos ocupados por dos o más personas en este corredor", han informado desde el departamento que dirige Óscar Puente.

El proyecto es fruto de la colaboración entre los ministerios de Transportes, Interior, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. La infraestructura contribuirá a fomentar el uso del transporte público y la mejora de la movilidad, de acuerdo con el Gobierno central, y por ello consideran que también ayudará a alcanzar el objetivo de reducción de emisiones fijado para 2030.

¿Cómo será el carril?

El proyecto no prevé que el carril reservado para que circulen buses y vehículos con alta ocupación en horas punta en ambos sentidos estará dotado con sistemas ITS de gestión inteligente y no se prevé que tenga una separación física con el resto de los carriles de la calzada. "Se proyecta un sistema de información al usuario mediante señalización luminosa variable, apoyada por una señalización fija horizontal y vertical previa, con el objetivo de indicarles el estado y situación del carril reservado y su uso con la máxima cobertura", se ha detallado este jueves desde Transportes.

A lo largo de la línea de separación de carriles central e izquierdo, se colocarán balizas luminosas embebidas y enrasadas en el firme, que indicarán, en color rojo, los tramos en los que no es posible acceder al carril reservado y, en color verde, los tramos habilitados para ello.

Paralelamente, se realizan actuaciones puntuales de mejora en la infraestructura para paliar las posibles perturbaciones en el tráfico producidas por la implantación del carril Bus-VAO. Estas se centran en el nudo Eisenhower, aunque también se prevé actuar en el enlace de Rejas (Coslada-San Fernando de Henares) y en la salida 5 de la A-2.

La actuación se desarrolla en tres fases y su ejecución se realizará simultáneamente en un único contrato de obras. Los proyectos de las fases I y II se corresponden con el sentido de entrada a Madrid y el proyecto de la fase III con el de salida de Madrid.

Para entrar a Madrid, el acceso al carril reservado sólo podrá realizarse por unos puntos determinados (Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas), que serán los puntos de embarque. Una vez en el carril sólo se podrá salir de él en el desembarque previsto en avenida de América. La puesta en funcionamiento contempla dos fases, aunque las obras necesarias se realizarán de forma simultánea.