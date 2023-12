Ocho líneas concentran la mayoría de las 710 incidencias que ha sufrido Cercanías este año

Las líneas C1, C2, C3, C4A, C4B, C5, C8 y C9 de Cercanías Madrid acumulan la mayoría de las 710 incidencias que ha sufrido la red desde el pasado 1 de enero. Así consta en un informe elaborado por la Comunidad de Madrid a través de los datos que Renfe notifica al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). El Gobierno regional denuncia que con estas cifras se constata que "más del 72%" de las 11 líneas de Cercanías que funcionan en la región tienen problemas en la prestación del servicio habitualmente y que estos han ido a más en los últimos años.

"Hay un incremento de hasta el 53% respecto a 2022, cuando se computaron 375 incidencias", destacó este miércoles el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El responsable autonómico, que no dejó pasar la oportunidad de volver a reclamar una reunión urgente con el ministro Óscar Puente, detalló que los problemas más frecuentes que han conocido tienen que ver con averías en las instalaciones (39%), seguidas de problemas en los trenes y otro material móvil (25%) y de incidencias en las infraestructuras y en puntos de obras en marcha (12%).

Rodrigo achacó a la falta de inversiones del Gobierno central todos los problemas que sufre el Cercanías en la región y habló de "caos" en el servicio con millones de usuarios afectados y repercusión directa sobre los transportes de titularidad autonómica y municipal, como son el metro, los buses interurbanos y las líneas de la EMT. En este sentido, desde el Gobierno regional se ha especificado que el descarrilamiento de un tren en Atocha la semana pasada afectó a cerca de 140.000 usuarios, de los cuales un 58% utilizó el metro, un 22% se decantó por los autobuses interurbanos y el 20% hizo sus trayectos en algún vehículo de la EMT.

En línea con el diagnóstico de escasez de inversión que se ha realizado en la Consejería de Transportes, la Comunidad de Madrid exigió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ejecute con celeridad la totalidad de las partidas previstas en el Plan de Cercanías 2018-2025 que elaboró el último Gobierno que presidió Mariano Rajoy. "Su dotación presupuestaria se elevaba hasta los 5.000 millones de euros y, de ellos, apenas se han ejecutado acciones por valor de 819 millones", aseguró el Ejecutivo que preside Díaz Ayuso.

Rodrigo reclamó al Ejecutivo central que haga "un ejercicio de transparencia" y que cite en una reunión a la Comunidad para facilitarle información sobre las inversiones que ha realizado en los últimos años y las que prevé a medio y largo plazo. "La situación va empeorando diariamente", alertó el consejero. Además de públicamente, el dirigente madrileño envió una carta al ministro Óscar Puente para solicitarle una reunión. El ministro le respondió el martes, según Jorge Rodrigo, para decirle que sólo se reuniría con la presidenta de la Comunidad.

"Entendemos que, como acaba de llegar al cargo, desconoce cuál es su relación con las CC AA. Un ministro no se reúne con los presidentes", sentenció el el mismo martes a través de sus redes sociales. "El ministro está buscando seguir en el barrio y en la confrontación, que es muy típico en él", valoró este miércoles tras el Consejo de Gobierno, una comparecencia en la que además detalló que Puente situó la próxima comisión de seguimiento del Cercanías, en la que se sientan ambos ejecutivo, en enero o febrero de 2024. "Me dijo que ya me avisaría", zanjó.