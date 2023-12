Retrasos en la línea C5 de Cercanías de Madrid por una nueva incidencia: "Ya no cabe más gente en el andén", "Todos los días igual"

Los usuarios y usuarias de los trenes de Cercanías de Madrid han sufrido este martes por la mañana nuevos retrasos a la hora de llegar a sus lugares de trabajo, estudios y demás. Desde Renfe han informado de que los trenes de la línea C5 han estado circulando "con demoras acumuladas debido a una incidencia en la infraestructura".

El aviso se publicó en respuesta a las quejas de los usuarios a través de X (antes Twitter) poco antes de las nueve de esta mañana. La incidencia ya ha sido subsanada, han informado las mismas fuentes.

En concreto, los retrasos se han registrado a su paso por la estación de Puente Alcocer, donde se ha registrado la avería en la infraestructura, según ha detallado Renfe en la respuesta a una pasajera.

"[Llevamos] 15 minutos en Fuenlabrada y no pasa ningún tren. Ya no cabe más gente en el andén", se ha lamentado un usuario de Renfe. "¿Se puede saber qué pasa con la línea C5? Llevo casi 10 minutos en la estación de Las Águilas y no pasa el tren, por megafonía no dicen nada y no aparece el tiempo en pantalla. Qué poca vergüenza tienen al estar jugando con el tiempo de los usuarios", se ha quejado otra persona.

"15 minutos esperando en Las Retamas #C5, nadie avisa ni nada, todos los días igual... ¿Podéis decir qué pasa por favor?", ha exigido otro usuario.

Esta nueva avería se ha registrado apenas cuatro días después de que un tren de Cercanías descarrilara en Atocha por tercera vez, cortando la circulación entre dicha estación y la de Recoletos y afectando a servicios de corta, media y larga distancia durante el puente de la Constitución. A raíz de esta nueva crisis, el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, ha bloqueado a varios dirigentes políticos madrileños y ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.