Quejas de los usuarios de Cercanías Madrid por los cortes tras el descarrilamiento: "Que alguien acabe con este sufrimiento..."

Nuevo lunes con la movilidad complicada para quienes se trasladan a sus trabajos o lugares de estudio en Cercanías Madrid. Los trayectos de cinco líneas (C.1, C-2, C-7, C-8 y C-10) se han visto alterados debido al corte del servicio entre las estaciones de Atocha y Recoletos, que permanece cerrada después de que un Intercity procedente de Almería descarrilara este domingo al salir de Atocha sin causar heridos.

Ante estos hechos, Renfe ha informado de que los trenes procedentes del aeropuerto inician y finalizan el servicio en Nuevos Ministerios, mientras que los procedentes del Pasillo Verde llegan hasta Atocha, y los trenes procedentes de Príncipe Pío hacia Chamartín inician servicio en Pitis.

Entre Atocha y Nuevos Ministerios, Renfe ha habilitado un tren cada 15 minutos. Según han indicado desde Cercanías Madrid, los usuarios que viajen entre Atocha y Nuevos Ministerios podrán coger la línea C4. Mientras, los viajeros con origen o destino Chamartín deberán realizar trasbordo en Nuevos Ministerios y podrán coger la línea C1.

En las redes sociales se pueden ver muchas quejas del servicio, como la de @gonzalo_sd_, que pregunta a Renfe "¿qué más tiene que ocurrir para que actuéis ante el pésimo servicio y estado en el que se encuentran las redes ferroviarias de la Comunidad de Madrid?".

Tania Calahorra vive en Alcalá de Henares y coge el Cercanías todos los días para ir a trabajar cerca de Atocha. Su estación de partida es La Garena, donde esta mañana ha estado de plantón desde las ocho y hasta las 8.35 horas. En todo ese tiempo, si normalmente los trenes pasan con una frecuencia de seis o siete minutos, este lunes por la mañana no ha pasado ninguno.

"He estado en el andén hasta las 8.35 horas más o menos, sin que pasase ni un solo tren. El andén hasta arriba de gente mientras por megafonía insistían en que Renfe Cercanías recomendaba que se utilizara otro medio de transporte". Así es, en el comunicado de Renfe de esta mañana se aconsejaba utilizar "transporte alternativo" hasta la reparación de la incidencia.

Calahorra, que tiene 35 años y es Licenciada en Periodismo, sufre los problemas en el servicio "todos los días". Su trayecto en tren dura unos 40 minutos, mientras que de la puerta de su casa a la puerta de su lugar de trabajo tarda una hora "si el tren llega bien".

"A la ida más o menos bien, pero las vueltas (con salida desde Atocha), muy mal. Pueden pasar 20 minutos sin tren fácilmente, y eso que a la vuelta no solo me sirve la línea con destino Alcalá de Henares, sino también Guadalajara). Si tienes suerte y no te importa ir aplastado en el vagón, pues bien... pero mucha gente se queda en el andén esperando otro tren porque es imposible subirse", relata. "Al final me voy a una hora y media de tiempo por la espera de la vuelta en el andén", agrega. Hoy se ahorrará la odisea del regreso, pues se ha visto obligada a teletrabajar tras no encontrar tren que le llevara a Madrid.

Quejas en las redes

En las redes se pueden leer este lunes más testimonios del calvario que puede suponer moverse en Cercanías Madrid. Un ejemplo es el del usuario César Parra, que ironiza sobre el cumplimiento de los horarios establecidos.

Otro ha sido @kaos_city, que cuenta que teletrabaja dos días a la semana solo por "ahorrarse la odisea de llegar al trabajo una hora tarde y de ir como mercancías en Cercanías de Madrid". "Vergüenza", zanja en su mensaje publicado en X (antes Twitter).

Por su parte, @azuna_sakuya lamenta que Renfe va "mal", "como siempre", al tiempo que reclama "que alguien acabe con este sufrimiento".

Los madrileños, "rehenes" de los Cercanías

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la salida de un acto organizado por el Círculo de Navarra, ha lamentado que "prácticamente todos los días tenemos incidencias en las Cercanías que tienen al final secuestrados a los madrileños en su día a día, que no saben si van a poder llegar a tiempo al trabajo o a sus quehaceres diarios", ha señalado la jefa del Ejecutivo madrileño.

Por otro lado, todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid han reclamado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que Cercanías Madrid sea una "prioridad" tras el incidente. Tras la Junta de Portavoces, el secretario general del PSOE, Juan Lobato, ha explicado que la pasada semana ya le dijo a Puente que tenía que ser una prioridad la situación de Cercanías en la región, a pesar del "salto grandísimo" que este año se ha hecho con las obras en Atocha y en Chamartín.