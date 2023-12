Tres trenes afectados en 12 días, acusaciones de boicot y tensión entre PP y PSOE... Todo sobre los descarrilamientos en Atocha

El funcionamiento de los cercanías vuelve a estar en el centro de la discusión política. Tres trenes han sufrido en los últimos 12 días el mismo destino al salir de la céntrica estación de Atocha y encarar el túnel de Recoletos. Los tres han descarrilado, provocando a su alrededor un terremoto político en el que las acusaciones y la tensión entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid aumentan por momentos; a medida que el hecho anecdótico se empieza a convertir ya en una extraña costumbre para los viajeros de la capital.

La última incidencia se ha producido en la madrugada de este mismo viernes, cuando la circulación de trenes de la red de Cercanías de Renfe ha sido limitada a una sola vía en el túnel de Recoletos debido a la salida de la vía de un eje de un tren de Cercanías. Los 60 pasajeros que viajaban en el tren, entre los que no se ha registrado ningún herido, han tenido que ser evacuados hacia la estación de Atocha.

Este descarrilamiento, como sucediera con las otras salidas de ejes también en la entrada a Atocha, afectó también a trenes de Media y Larga Distancia con origen o destino Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. Tras varias horas, y con la participación de 50 trabajadores de Renfe y Adif, se pudo normalizar la circulación.

¿Por qué se producen los descarrilamientos?

Sobre las causas exactas de estos hechos no hay una tesis clara. Tanto Renfe como el propio Ministerio de Transportes están investigando los hechos que han provocado tres descarrilamientos en menos de tres semanas.

El primer incidente se produjo el domingo 26 de noviembre, cuando una salida de vía de varios rodales de un tren Intercity en Atocha con destino a Chamartín provocó la interrupción del servicio de cinco líneas de Cercanías Madrid. Tras el accidente fue necesario evacuar a 37 viajeros.

El segundo descarrilamiento fue este mismo martes 5 al mediodía. Un tren de la línea C10 procedente de Villalba descarriló cuando iba a entrar en Atocha por la vía 5. En este caso fueron 180 los viajeros afectados, cinco de ellos tuvieron que ser atendidos por contusiones o dolores de espalda.

El túnel de Recoletos uno las dos grandes estaciones de la capital; Atocha y Chamartín. Este es uno de los recorridos dentro de Madrid que más afluencia de trenes y pasajeros tiene. En el año 2019 estuvo cerrado durante seis meses para llevar a cabo reformas. Estas mejoras buscaban dar más fiabilidad a la circulación, ya que, según reconoció Adif en 2018, una incidencia en este eje supone un "impacto brutal" en el conjunto de la red.

¿Qué dice el Gobierno?

El servicio de Cercanías es competencia del Estado, lo que ha generado fuertes controversias entre el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central. Este miércoles varios medios señalaban que una de las líneas con las que estaría trabajando la investigación del Ministerio de Transportes sería la del sabotaje, aunque el ministro, Óscar Puente, lo ha negado. "No he dicho que haya un boicot en las Cercanías de Madrid, ni he dicho que Ayuso esté tras ese boicot", ha asegurado Óscar Puente a través de redes sociales.

De hecho, el propio puente señaló la información de La Sexta como falsa, algo que obligó a este medio a responder al ministro. Desde los servicios informativos de La Sexta se han reafirmado en la noticia que dieron a raíz de un "corrillo informal con periodistas" en el Congreso. "El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó la apertura de una investigación oficial sobre el incidente de Cercanías en Atocha, afirmando que 'hay que ser prudente pero, aunque no tenga certeza oficial, sí tengo sospechas de que haya podido haber un boicot a las Cercanías de Madrid en Atocha'", ha señalado la cadena en la red social X, antes Twitter.

Por su parte, Juan Lobato, secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, ha asegurado este jueves que ha hablado con Óscar Puente y que este le ha trasladado "con claridad" que "en ningún momento y de ninguna manera" había dicho "ni una palabra" sobre un posible boicot a las Cercanías madrileñas. El portavoz socialista ha añadido a continuación que, como sucede con todas las incidencias, las causas de la que se produjo el martes se están investigando para esclarecer qué provocó el problema de funcionamiento en el servicio.

¿Qué dice la Comunidad de Madrid?

Las incidencias de Cercanías Madrid fueron este jueves uno de los punto de choque en el pleno de la Asamblea regional. Las supuestas declaraciones de Puente han generado una fuerte controversia. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, retó al ministro y a Lobato a demostrar la existencia de un boicot, en cuyo caso dimitiría.

"No sirve que se dedique a pedir disculpas y perdón", le ha espetado durante el pleno Rodrigo a Lobato, por su reacción a las incidencias que provocaron contratiempos a miles personas que estaban al principio de sus vacaciones por el puente. "Se tiene que implicar y mojarse y solicitar a su Gobierno que hagan inversiones en Cercanías", le ha reclamado el responsable autonómico.

Además, un día antes, Ayuso había cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la despreocupación de Sánchez por el Cercanías", dijo en sus redes sociales. Este viernes, tras el tercer incidente, la Comunidad de Madrid ha exigido de nuevo una reunión "urgente" con Óscar Puente. "¿A qué espera el Gobierno para hacer algo? Exigimos reunión urgente con el ministro y que se pongan medidas para garantizar la seguridad de los madrileños", ha lanzado Rodrigo en sus redes sociales.