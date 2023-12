PP y PSOE se enzarzan por las averías del Cercanías en Madrid y el supuesto boicot

Las averías del Cercanías de la Comunidad de Madrid han vuelto a ser protagonistas en el pleno de la Asamblea. Este jueves, además, con el componente extra de las líneas que estaría siguiendo la investigación que habría encargado el Ministerio de Transportes a raíz del último descarrilamiento, ocurrido el martes por la tarde, lo que ha hecho aún más bronco de lo habitual el choque entre el PP y PSOE por este servicio de prestación estatal en la región.

"No sirve que se dedique a pedir disculpas y perdón", le ha espetado durante el pleno Jorge Rodrigo, consejero regional de Transportes al líder socialista en Madrid, Juan Lobato, por su reacción a las últimas incidencias graves, que provocaron contratiempos a miles personas que estaban al principio de sus vacaciones por el puente. "Se tiene que implicar y mojarse y solicitar a su Gobierno que hagan inversiones en Cercanías", le ha reclamado el responsable autonómico.

Rodrigo, además, ha hecho referencia a la investigación que ha abierto el ministerio para esclarecer las causas del descarrilamiento. "Si usted y su ministro demuestran que el Gobierno regional está haciendo algún tipo de boicot a Cercanías, hoy mismo presento yo mi dimisión. Si no, preséntela usted mañana por la mañana", ha lanzado.

El consejero madrileño se ha referido así a las informaciones de varios medios que señalan que una de las líneas con las que estaría trabajando esa investigación sería la del sabotaje, aunque el ministro del ramo lo ha negado. "No he dicho que haya un boicot en las Cercanías de Madrid, ni he dicho que Ayuso esté tras ese boicot", ha asegurado Óscar Puente a través de sus redes sociales.

En la misma línea se ha pronunciado Lobato en los pasillos de la Asamblea. "Hoy hemos tenido un tema que se ha planteado con mucha hipocresía y demagogia por parte del consejero de Transportes", se ha quejado Lobato. "Saben que cuando hay un problema que tiene que ver con el Gobierno de España primero me hago cargo de ello, pidiendo disculpas como hice el otro día, y segundo hablo con el Gobierno de España para ver qué ha pasado y para exigir que se pongan todos los medios para que funcionen de la mejor manera posible los servicios públicos estatales en Madrid", ha relatado el líder del PSOE en Madrid.

Lobato ha detallado que ha hablado con Óscar Puente en las últimas horas y que este le ha trasladado "con claridad" que "en ningún momento y de ninguna manera" había dicho "ni una palabra" sobre un posible boicot a las Cercanías madrileñas. El portavoz socialista ha añadido a continuación que, como sucede con todas las incidencias, las causas de la que se produjo el martes se están investigando para esclarecer qué provocó el problema de funcionamiento en el servicio.

Desde los servicios informativos de La Sexta, que este miércoles fue uno de los medios de comunicación que se hizo eco de la investigación y la línea del boicot, se han reafirmado en la noticia que dieron a raíz de un "corrillo informal con periodistas" en el Congreso tras la celebración del 45 aniversario de la Constitución. "El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó la apertura de una investigación oficial sobre el incidente de Cercanías en Atocha, afirmando que 'hay que ser prudente pero, aunque no tenga certeza oficial, sí tengo sospechas de que haya podido haber un boicot a las Cercanías de Madrid en Atocha", ha señalado la cadena en la red social X, antes Twitter, a modo de una contestación al titular de Transportes que es mucho más amplia.