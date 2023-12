El caos invade Atocha al descarrilar un tren: "Nadie sabe decirnos a dónde tenemos que ir"

Decenas de personas corriendo de un lado a otro, sin saber en qué vía de la estación de Atocha va a parar su tren, y otras tantas mirando fijamente a las pantallas de información y preguntando a los operarios de Renfe para ver si consiguen aclararse. Es la imagen que ha dejado el descarrilamiento de un tren a las puertas de esta parada de Cercanías y que ha obligado a cortar la circulación de los convoyes por el túnel de Recoletos durante varias horas. "No tenemos ni idea de dónde tenemos que coger el tren y nadie nos sabe dar más información", cuentan tres amigas que tratan de llegar a Alcalá de Henares.

El caos ha comenzado sobre las 14.30 horas de este martes. Ha sido ese el momento en el que un tren que viajaba desde la T4 de Barajas hasta Villalba se salía de las vías, a las puertas de la estación de Atocha. Este incidente, que se ha saldado con cinco heridos, ha provocado que las líneas que circulan por los túneles de Recoletos dejasen también de funcionar. Por este motivo, las demoras y la incertidumbre han tomado la red de Cercanías de Madrid.

Igual que muchas personas esperaban atentas a las pantallas de información para saber por qué andén iba a pasar su tren, también muchos operarios paseaban por la estación atendiendo a todos los viajeros perdidos. Sin embargo, no podían darles la información que necesitaban, puesto que ni ellos mismos lo sabían. "¿El tren de la vía 3 va a Alcalá?", preguntaba uno de estos trabajadores a través de su walkie talkie. "Seguramente sí, pero todavía no hay confirmación", respondía otra persona a través de este mismo aparato.

Minutos después, un hombre corría hacia la vía uno, pensando que su tren iba a salir de allí. Se equivocaba, no era ese su andén. Volvía a correr hacia otra vía, intentando tener un poco más de suerte. No era el único. Muchas personas andaban de un lado a otro buscando una respuesta, pero la gravedad de incidencia, por las afecciones que ha provocado en la red, no dejaba hueco a esta posibilidad. "Llevamos un rato esperando en este andén porque el tren- allí parado- puede ser que vaya a Alcalá", explica María, una de múltiples personas que se aglomeraban en la primera vía.

"Pero si no sale dentro de poco, seguramente vayamos a Avenida de América y allí cogeremos un autobús", decía con cierta desgana al ver que su trayecto podría alargarse mucho más de lo que esperaba. "A este paso llegamos para las uvas", añadía con cierta ironía.

En una situación similar se encontraba Inés, que también volvía a su casa, en Alcalá de Henares. "He estado más de 15 minutos parada en un tren en Pirámides y, al ver que no iba a andar en poco tiempo, he decidido coger un autobús hasta Atocha", explica. Sin embargo, se siente desorienta, pues nadie puede decirle cuánto le queda a su tren. "No sé cuánto tiempo me a tocar esperar en la estación", comentaba.

Mientras los viajeros se aglomeraban en Atocha, agentes de la Policía Nacional, operarios de Renfe y Adif trabajaban sobre las vías del tren. Primero, para evacuar a todas las personas que se encontraban en el convoy en el momento en el que se ha salido de las vías. Luego, para tratar de comprender el motivo por el que se ha producido este incidente, que se ha saldado con 5 heridos leves, e intentar solventarlo para que la circulación pueda volver a la normalidad.

Las reacciones a esta situación no han tardado en llegar. Ha sido el delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que, a través de las redes sociales, ha culpado al Gobierno central del accidente por su falta de inversión en la red de Cercanías de Madrid. "Oscar Puente- ministro de Transportes- y Pedro Sánchez- presidente del Gobierno- siguen mirando para otro lado", ha criticado.