Lo que se encarece y se abarata en la cesta de Navidad en Barcelona: suben la uva y el cabrito y bajan el bogavante y la ternera

Los Mayoristas de Alimentos Frescos de Mercabarna señalan que en esta campaña de Navidad prevén un volumen de ventas similar al del año pasado. Algunos alimentos se han encarecido, entre otros motivos, por la sequía, que ha hecho que suba el precio de la uva o el cabrito. Sin embargo, el coste de otros, como la ternera o el bogavante, ha bajado.

Pescado y Marisco

El presidente del Gremio de Mayoristas del Pescado (GMP), Ángel Máñez, ha explicado que, desde el Mercado Central del Mercabarna, se prevé una buena campaña de Navidad, "apoyada en que hay productos típicos de fiestas que tendrán repuntes de precio a la baja", especialmente, los alimentos congelados. En cuanto al marisco fresco, "ayuda el esfuerzo del segmento especializado en estos productos" para que su coste se mantenga y no supere el de la Navidad pasada.

Una imagen de un puesto de pescado. Miquel Taverna

El GMP prevé incrementar entre un 3% y un 5% el volumen de distribución total (fresco, congelado y elaborados) respecto al diciembre pasado. Si estas previsiones se hacen realidad, podría situarse en las 6.800 toneladas. De este volumen, el 80% sería producto fresco, y aproximadamente un 20% sería pescado y marisco congelado y elaborados.

A pesar del incremento de precio del 5% en el pescado y marisco, desde enero, Máñez ha destacado los productos que ahora mismo presentan precios más bajos respecto a hace un año. Algunos ejemplos son la dorada de cultivo, el bacalao salvaje, la lubina de acuicultura y el salmón fresco, que en relación con el mes de noviembre, baja.

Mantienen su precio la dorada salvaje, la lubina salvaje y la merluza de palangre nacional. Respecto a los cefalópodos, también el calamar mantiene su coste. Por contra, el pescado fresco que sube es el lenguado y la cola de rape.

Respecto al precio del marisco congelado, baja. A estas alturas, se estiman disminuciones considerables en el coste de la gamba langostinera, el calamar congelado y las bocas.

Frutas y hortalizas

El vicepresidente del Gremio de Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Mercabarna (AGEM), Pere Prats, ha afirmado que, "a pesar de que el mercado ha registrado en el decurso de este año un descenso de ventas por la alta inflación", se espera una recuperación este mes. Prevé un aumento del 3% y que la cantidad que se distribuya esté "por encima de las 95.100 toneladas" de diciembre de 2022.

Limones en el mercado del Ninot de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

La bajada de los precios se hace notar ya en muchas frutas, como el chaqui, la chirimoya, el dátil, la granada, la papaya, la piña y el kiwi. Otros productos de temporada, o bastante consumidos, que por contra, incrementan su coste, son el melón piel de sapo, el mango, las peras, las uvas y los arándanos. Por otro lado, mantienen precios estables, en relación con hace un año, las manzanas, las frambuesas, las cerezas de exportación, los aguacates y los limones.

Un año más, la piña tropical triunfará, con unas 1.700 toneladas distribuidas. También los cítricos, sobre todo naranjas y mandarinas, que no faltarán en las mesas navideñas.

En cuanto a las hortalizas, la chirivía, la escarola, la espinaca, el nabo, la calabaza, el boniato y las lechugas de todo tipo y colores mantienen su precio en relación con 2022. Sin embargo, las que bajan en comparación son las coles, los rábanos, el brócoli y la patata. Por contra, sube el apio, la alcachofa, la cebolla, el puerro, la zanahoria y el tomate.

Carne

El sector cárnico de Mercabarna prevé una campaña estable respecto a 2022. Su portavoz, Martí Colomer, ha explicado que "la carne continúa siendo una de las estrellas de la Navidad". El portavoz ha destacado que "la ternera está por debajo de los precios de hace un año", lo que es una "buena opción para las fiestas”.

De la ternera, el corte más apreciado es el filete, e incluso esta pieza premium presenta un precio entre un 6 y 7% más bajo que hace un año. Otro de los cortes premium que baja es el del filete de vaca. El entrecot, el redondo y la ripia están ligeramente por debajo o bien mantienen el precio.

Un vendedor de pescado del mercado del Ninot de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

El incremento en este caso lo pone el cabrito, que se encarece considerablemente a causa de la sequía. En la misma situación se encuentra el cordero. Aun así, Colomer ha señalado que "estas carnes siempre salen más económicas si se compran piezas menos habituales".

Aves

Las aves de corral tradicionales vuelven a ser tendencia. Estas fiestas, además, la pularda se postula como la destacada. Otros productos típicos serán el capón, el pavo de campesino de pluma negra, el pollo de campesino, la pintada, y el confit de pato, que modera precio.

Tal como explica Capdevila, "los precios serán totalmente estables, e incluso se darán algunas bajadas" por la regulación del precio del cereal. Desde Mercabarna, se distribuirán alrededor de 18.000 unidades de aves selectas (unas 120 toneladas de producto) y la previsión es incrementar alrededor de un 5% las ventas estas fiestas.

En la Boqueria: “Quien diga que la fruta ha bajado, miente”

Ángela, trabajadora veterana de un puesto de fruta en la Boqueria, apunta que el hecho de que no haya tanto turista actualmente “se nota, y mucho”. Y es que al no haber “tanto movimiento en el mercado, no hay apenas faena”. Pese a que la macedonia sigue siendo una buena opción de compra para los clientes, el hecho de adquirirla directamente a los proveedores “hace que se note mucho la subida de precios”. "Quien diga que la fruta ha bajado, miente", asegura.

El mercado de la Boqueria. MIQUEL TAVERNA

De la misma manera lo ve Pere, responsable de otra frutería paralela a la de Ángela. “He notado un incremento de precio muy alto respecto al año anterior”, expresa el trabajador, quien asegura haber vendido mandarinas por 2,98 el kilo, mientras que actualmente las vende por 3,98. También dice que la alcachofa "ha subido mucho”. Por contra, Pere asegura que la manzana “es un producto que más o menos sí se ha mantenido en coste”.

Como era de esperar, el pescado sigue siendo uno de los alimentos más caros del mercado. “La semana que viene los precios pueden multiplicarse descontroladamente” afirma Antonio, responsable de un puesto de pescado fresco de la Boqueria, ya que “todo lo que es pica pica para la mesa de Navidad, sube”. Ana, clienta del puesto, dice no haber visto bajadas “en absolutamente nada”, sino todo lo contrario. “Los precios están por las nubes”, lamenta.