Shannen Doherty revela que su cáncer de mama se ha extendido a los huesos: "No me quiero morir"

El cáncer de mama en estadio 4 de Shannen Doherty está empeorando, pues acaba de confirmar que se le ha extendido a los huesos. Aun así, la actriz, conocida por series como Sensación de vivir o Embrujadas, asegura que le quedan muchas experiencias por vivir y abraza la vida en todos los aspectos.

Tras contar el pasado verano que tenía metástasis en el cerebro, pero que seguía luchando, la intérprete de 52 años anunció que iba a lanzar su propio pódcast, Let's Be Clear with Shannen Doherty (Seamos claros con Shannen Doherty), un programa en el que repasa su vida pasada y explora su enfermedad.

Sobre este espacio, que se estrenará el 6 de diciembre, ha hablado en una entrevista con People, en la que también ha actualizado su estado de salud.

La actriz revela que su cáncer de mama en estadio 4 se ha extendido a los huesos. Sin embargo, sigue recibiendo tratamiento y no se rinde y quiere seguir adelante.

"No he terminado con la vida. No he terminado de amar. No he terminado de crear. Todavía no he terminado con la esperanza de poder cambiar las cosas para mejor", declara, sonriente, a la revista. "No es que tenga miedo a morir, simplemente no me quiero morir".

"Cuando te preguntas: '¿Por qué yo? ¿Por qué tuve cáncer? ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué estoy en fase 4?'. Todo te lleva a buscar el propósito más importante de la vida", explica Doherty, que espera generar conciencia y recaudar fondos para la investigación contra el cáncer: "Para mí es una locura que todavía no tengamos una cura".

Sobre el tumor recuerda con humor el tumor cerebral que le extirparon a principios de año, pero admite que lo vivió mal: "Fue una de las cosas más aterradoras por las que he pasado en toda mi vida".

A pesar de todo, la intérprete quiere demostrar que, a pesar de su diagnóstico, su vida sigue y puede trabajar. "La gente da por sentado que esto significa que no puedes andar, que no puedes comer, que no puedes trabajar. Te ponen de patitas en la calle a una edad demasiado temprana: 'Estás acabada, estás jubilada'. Y no es así", defiende.

"Mi mejor recuerdo está aún por llegar", asegura. "Me levanto y me acuesto dando gracias a Dios, rezando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Me conecta con un poder superior y con la espiritualidad. Mi fe es mi mantra".

Shannen Doherty fue diagnosticada de cáncer de mama en marzo de 2015, pero en abril de 2017 anunció que estaba remitiendo. Sin embargo, en febrero de 2020 dio la triste noticia de que la enfermedad había vuelto y estaba en estadio 4.