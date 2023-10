Shannen Doherty busca el apoyo de sus amigas tras revelar que tiene metástasis en el cerebro: "Una noche muy necesaria"

Shannen Doherty fue diagnosticada de cáncer de mama en 2015 y, desde entonces, se ha sometido a diversos tratamientos. Sin embargo, el pasado mes de junio sorprendía al desvelar que los médicos le habían diagnosticado un nuevo cáncer, esta vez con metástasis cerebral.

En un emotivo mensaje en sus redes sociales, la actriz reveló que ha estado sometiéndose a un agresivo tratamiento de radiación desde enero, enfrentando la enfermedad con valentía a pesar de sentirse aterrada y apoyándose en el cariño de sus seres queridos.

Después de un breve período de remisión en 2017, el cáncer regresó en 2020, en una etapa avanzada. Este año, la noticia de la metástasis cerebral ha complicado aún más su camino hacia la recuperación. A pesar de las dificultades, Doherty ha mostrado una actitud positiva, encontrando consuelo en el apoyo incondicional de sus amigas cercanas, Kristy y Julie.

En este sentido, la actriz, conocida por su papel como Prue Halliwell en la serie Embrujadas, ha compartido a través de Instagram una imagen en la que aparece con una gorra negra junto a sus amigas en un restaurante.

Shannen Doherty con sus amigas INSTAGRAM

"Una noche de chicas muy necesaria", es el mensaje que acompaña a la fotografía en la que aparece con una gran sonrisa, inspirando a sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

El apoyo de sus amigas se ha vuelto muy importante en un año bastante complicado para Doherty. Y es que, además de su lucha contra el cáncer, la actriz está pasando por un proceso de divorcio de su esposo Kurt Iswarienko, con el que llevaba once años.

En una publicación compartida hace unos días, Shannen confesaba que no estaba pasando por una buena época: "Hoy ha sido un día duro. Por razones obvias y por razones no tan obvias. Pero cada día me levanto y espero hacerlo mejor. Que la gente lo haga mejor. Que lo obvio no sea tan enrevesado. Mientras me envío amor y paz a mí misma, también os envío amor a cada uno de vosotros. Incluso a los que me han amenazado en la última semana. Que Dios esté en vuestros corazones".