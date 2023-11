Maribel, madre de Elba, con discapacidad intelectual: "El colegio ordinario la excluyó porque 'estorbaba y retrasaba' la clase"

Aunque no lo recuerda con exactitud, a Elba siempre le han contado que, cuando era pequeña, siempre estaba por el suelo, pues le costó empezar a andar. Algo parecido le ocurrió con el habla. Apareció más tarde de lo habitual. “Y lo hice con mi lengua de trapo”, bromea ella. Como cualquier niño, cuando llegó el momento de ir al colegio, Elba acudió a clase ordinaria.

“Fue un infierno. La experiencia en la ordinaria fue terrible. Sobre todo, si la comparo con lo que me he encontrado, después, en la Educación Especial. En un sitio me hicieron la vida imposible. Me pegaban, me insultaban, me quitaban el bocadillo y, los profes, sacaban mi mesa al pasillo. En el otro, con paciencia y cariño, me enseñaron las letras, a leer, los números… También me enseñaron que hay gente buena, que se puede tener amigos de verdad. Lecciones en todos los ámbitos”. Con esta entereza, Elba contó su historia a los asistentes al Congreso Nacional de Educación Especial, celebrado en Caixafórum.

En su intervención, Elba reconoció que, cada vez que piensa en la segunda oportunidad que le dio la Educación Especial, se emociona al recordar cómo se le abrió el cielo al entrar dentro de la rueda de la especial. Primero xx y, después, en Colegio Virgen de Lourdes. "No tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho por mí", afirmó Elba.

Una experiencia vital que Elba ha compartido, como no puede ser de otra forma, junto a sus padres y a su hermana mayor. Maribel, es la madre de Elba, y nos cuenta cómo han vivido todo.

¿Qué diagnóstico recibisteis con Elba?Recibimos varios diagnósticos y ,aun así hoy en día, no hay uno claro. Se supone que el motivo de la discapacidad intelectual ocurrió en el momento del parto, donde a razón de una negligencia médica acabé dando a luz en el ascensor del hospital. Sufrió una contusión en la cabeza que pudo ser la causa.

¿Cómo lo asimilasteis?Hasta el primer año no tuvimos claro si padecía alguna dificultad en el aprendizaje, pero al empezar la educación infantil, y comparando con otros niños de su edad y su hermana mayor, fue cuando ya vimos que algo no iba bien.

Hubo que contárselo a familia y amigos cercanos. ¿Qué les explicasteis?Algunos familiares que tenían un contacto casi diario ya sospechaban algo, pero no es un tema fácil de abordar. Ya con el diagnóstico médico, por lo menos, teníamos algo que explicaba esa diferencia con respecto al resto.

Elba contó durante su intervención que le costó empezar a andar y a hablar. ¿Cómo vivisteis esta situación?Fue complicado. El motivo principal es que, aunque no quieras, yo comparaba su desarrollo con el de mi hija mayor. Elba comenzó a andar casi cumplido un año y, cuando lo hizo, andaba sobre las puntas de los pies torcidos para dentro. De hecho, tuvo que utilizar calzado ortopédico hasta los 5 años. El habla no sabíamos, siquiera, si lo iba a desarrollar. A los 3 años sólo balbuceaba y señalaba para comunicarse con nosotros.

Para Elba, la experiencia en la ordinaria fue “un infierno”. ¿Cómo recordáis esta etapa?Durísima. No es sólo que no recibiera el apoyo o refuerzo que necesitaba. Directamente, se le excluyó del resto de la clase porque, según el centro, mi hija “estorbaba y retrasaba el ritmo de la clase. Elba tiene que ir a centro para subnormales”, nos dijo su profesora en ese momento.

Después, decidisteis dar el salto a la especial. ¿Por qué se tomó esta decisión?Después de todos los diagnósticos y la experiencia en el colegio ordinario vimos que no avanzaba nada y que le estaba perjudicando tanto moralmente como académicamente. Una psicóloga fue quien nos dio la información del colegio especial.

A Elba se le saltan las lágrimas al recordar lo bien que le han tratado en la Educación Especial. ¿Tan radical fue el cambio?Fue un cambio radical porque en el nuevo colegio se sintió “persona” ya que con el trato recibido se sintió querida y entre iguales.

¿Qué habéis encontrado, como padres, en la Educación Especial y que nunca se dio en la ordinaria?Lo primero, el cariño de todos los profesores y todos los profesionales de la educación especial. También quiero destacar el conjunto de terapias, ayudas para el desarrollo y la preparación de los profesionales. En los colegios ordinarios no tenían ni medios ni preparación -tampoco la querían- ni se preocupaban por los alumnos con más dificultades, aunque no tuvieran discapacidad.

¿Qué cambio le notasteis a Elba al pasar de la ordinaria a la especial?Pues fue un cambio drástico. Empezó a reconocer los números, las letras y a entender algunos significados. Anímicamente también estaba más contenta, se sentía a gusto con todos sus compañeros y se sintió muy arropada.

Elba contó cómo está de ilusionada con el curso de trabajo con metal. ¿Os hubierais imaginado hace unos años este escenario tan positivo para ella?Pues la verdad que no. Algunos neurólogos nos llegaron a decir que con saber diferenciar entre sí y no era suficiente cosa para ella. Nosotros nunca lo aceptamos y trabajamos para conseguir lo mejor para ella. Nadie te informa ni te da las directrices ni opciones y el camino es muy complicado porque es una lucha constante.

