Arranca con polémica el AVE que une Asturias y Madrid en menos de 3h y tras 19 años de obra: estos son los horarios, precios y paradas

La primera línea de AVE Madrid-Asturias da su pistoletazo de salida. Este miércoles el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugurarán el esperado hito ferroviario en un viaje de Madrid a Oviedo, que arrancará tras 19 años de obras y una inversión de 4.000 millones de euros, y que el Principado cree que traerá 600.000 viajeros al año y abaratará un 66% el transporte.

A partir de este jueves, la cordillera cantábrica dejará de ser un impedimento para la conexión entre el principado y la capital y permitirá un enlace más directo con más plazas, más frecuencias y menos duración. Las obras, que comenzaron en 2004, tenían previsto finalizar en 2010, pero la complejidad geográfica y orográfica del macizo montañoso provocó que la nueva estructura férrea haya llegado con 13 años de retraso.

Renfe comenzará el jueves las primeras operaciones comerciales en esta ruta con trenes Alvia e Intercity, que reducirán los trayectos en más de una hora; y será en 2024 cuando Talgo introducirá los trenes Avril, que alcanzarán una velocidad mucho mayor. Son muchas las dudas que arroja esta novedad. ¿Cuánto tiempo se ahorrarán los viajeros gracias a la inauguración? ¿Cuántos servicios se dispondrán cada día? ¿Cuáles serán las paradas intermedias? ¿Qué precios tendrán los billetes?

La Variante de Pajares, un hito histórico

Toda la novedad y trascendencia de este trayecto -y la causa de su tan alta demora- reside en la compleja construcción de la Variante de Pajares, un nuevo tramo de la línea ferroviaria que conecta la provincia de León (desde el municipio de La Robla) y la región asturiana (hasta Pola de Lena) de forma mucho más directa, atravesando la cordillera cantábrica. Esta infraestructura comprende un tramo de 50 kilómetros de longitud, de los que el 83% transcurren en túneles, y en el que han llegado a trabajar hasta 4.000 personas a la vez.

El tramo cuenta con un total de 12 túneles, y uno de ellos tiene una longitud de 25 kilómetros, así que si se habla de hito histórico no es para menos: es el séptimo túnel más largo del mundo y el sexto más largo de Europa. Según comparativas evaluadas por Europa Press, su longitud se podría asemejar con la de la isla de Manhattan y su profundidad alcanza 1 kilómetro, lo que equivale a la altura de las Cuatros Torres de Madrid, una encima de otra, o al rascacielos Burj Khalifa. Gracias a este avance, se cruzará la cordillera en tan solo 15 minutos.

Dos horas menos de trayecto

"No es que Asturias de repente haya recortado la distancia que la une con Madrid. Estaremos más próximos a la capital, no en el espacio pero sí en el tiempo". Así lo pronuncia la campaña inaugural de Radiotelevisión del Principado de Asturias, difundida por su presidente, Adrián Barbón.

Faltan 5 días…

💙💛Se inicia la década del cambio de Asturias.pic.twitter.com/XV205Irt8c — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) November 24, 2023

El proyecto que agilizará el tiempo que conectará la estación de Chamartín-Clara Campoamor con Asturias desarrollará en dos etapas. En una primera fase, donde se llegará hasta Gijón, habrá una reducción en la tardanza de una hora y cuarto aproximadamente. Por ejemplo, de Madrid a Oviedo se tardará entre 3 horas 39 minutos y 3 horas 58 minutos, dependiendo del número de paradas; una cifra que hasta ahora se situaba en las 5 horas de media. Esta primera fase solo incluirá trenes Alvia e Intercity, que circulan con una velocidad de entre 220 y 250 km/h.

Sin embargo, en una segunda etapa, fechada en el primer trimestre de 2024, Renfe recibirá de Talgo los nuevos trenes Avril (Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero) y la misma distancia se recorrerá en 2 horas 43 minutos, frente a las 4 horas 28 minutos que se demora actualmente este trayecto. Se estima que estos ferrocarriles, que además ampliarán el recorrido hasta Avilés y alcanzarán los 330 kilómetros por hora, reduzcan casi a la mitad la duración de los itinerarios actuales.

Las paradas

La alta velocidad discurrirá desde Madrid hasta Gijón, y se habilitará para el próximo año una nueva vía hacia Avilés. Antes de la construcción de la Variante de Pajares, el itinerario rodeaba la cordillera y transcurría por La Robla, Pola de Gordón, Villamanín, Busdongo, Payares y Campumanes.

No obstante, a partir de la inauguración, el trayecto hasta Pola de Lena (la primera parada ya en territorio asturiano) será de alta velocidad, más directo, y tendrá parada en Segovia, Valladolid, Palencia y León. Más allá de Pola de Lena, el ferrocarril compartirá vía con los trenes de Cercanías, teniendo parada en Mieres, Oviedo y finalmente en Gijón.

Frecuencias de salidas y precios

Las primeras operaciones comerciales en esta nueva ruta contarán con al menos tres circulaciones diarias. También se añadirá una cuarta de lunes a sábado y un Intercity adicional los viernes en el sentido Madrid-Gijón. En definitiva, todos los días habrá cuatro recorridos, salvo los domingos en los que habrá solamente tres, y los viernes desde Madrid, en los que habrá cinco.

A estos trayectos más cortos se unirá un adelanto del primer tren de salida a las 6:30, lo cual permitirá a los viajeros procedentes de Asturias llegar a Chamartín a las 10:15, y a los que salen de la capital llegar a las 10:22 a la estación de Gijón o a las 9:54 a la capital asturiana.

En cuanto al precio, Renfe lanzó una promoción de 25.000 billetes a 18€ desde el 2 hasta el 11 de noviembre, pero ya se han agotado. Por ello, la lógica es ahora la misma que los demás viajes: estarán sujetos al mercado según ocupaciones y horarios demandados. Actualmente, el precio de cada billete ronda los 40-60 euros por trayecto (80-120 euros ida y vuelta), aunque en algunos casos ascienden hasta los 94€ por exceso de demanda (188 euros ida y vuelta).

Inauguración en ausencia de Ayuso

La ceremonia de inauguración estará presidida por el monarca Felipe VI. Junto a él, estarán Pedro Sánchez; el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y los presidentes de Asturias y Castilla y León, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente. Pero la ausencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que no ha sido invitada, ha detonado una extendida controversia.

La líder del PP de Madrid ha criticado su exclusión de la inauguración del AVE sosteniendo que Sánchez está "en rebeldía" con todo aquel que "no le baila el agua", y ha amenazado con "no invitará nunca al Gobierno" a los actos que organicen desde el Ejecutivo regional, de la misma forma que el Gobierno "no invita nunca a la Comunidad".

El Ejecutivo central ha justificado que no invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque los tramos que se abren este miércoles pertenecen a Castilla y León y a Asturias, cuyos presidentes sí han sido convocados para la apertura de la línea.