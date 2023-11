El PSOE intentará evitar el veto del PP a los Presupuestos enfrentando a sus autonomías antes de plantearse cambiar la ley

Los Presupuestos Generales del Estado de 2024 se descubren ya como la nueva gran batalla política, una vez pasada la investidura y todavía con la amnistía coleando. El Gobierno dio ayer el primer paso para comenzar su tramitación sin perder de vista que el PP podrá hacerlos decaer en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y donde podrá vetar los objetivos de estabilidad. Los socialistas piensan ya en cómo sortear ese veto, pero antes de plantearse un cambio legislativo -algo que no descartan- tratarán de convencer a los 'populares' presionando a las comunidades autónomas y ayuntamientos dirigidos por los de Alberto Núñez Feijóo, para los que el hecho de que haya Presupuestos es vital.

"Me parece muy curioso el debate porque nadie conoce lo que va a plantear el Gobierno y ya están hablando de veto", ha lanzado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. En una rueda de prensa ofrecida desde la Cámara Baja, le ha recordado a los ‘populares’ que vetar los objetivos de estabilidad "es impedir que los ayuntamientos hagan sus presupuestos". "Necesitan que exista esta herramienta para saber en qué márgenes manejarse", ha añadido.

La ley de Estabilidad Presupuestaria fue obra del primer Gobierno de Mariano Rajoy, que la aprobó en 2012. En el articulado se establece que el Gobierno debe aprobar unos "objetivos de estabilidad y de deuda pública" que deben ser aprobados por el Congreso, donde el PSOE podría gozar de mayoría para aprobarla, y en el Senado, donde el PP cuenta con una holgada mayoría absoluta. En caso de que alguna de las dos cámaras los rechazase, se deberían rehacer y volver a votarse. Por lo tanto, los 'populares' podrían hacer decaer las cuentas incluso antes de elaborarse.

El presidente Pedro Sánchez ya ha hecho algún ademán de cambiar esta ley, pero no ha ocurrido y ahora el PSOE esconde sus cartas. Primero esperarán a que María Jesús Montero, ministra de Hacienda y recién ascendida a la vicepresidenta cuarta, presente los objetivos de estabilidad y verán qué hace el PP. Porque, insisten en privado, es una herramienta que necesitan las comunidades y los ayuntamientos -ahora gobernados en su mayoría por los 'populares'- para elaborar sus propias cuentas. "No van a vetarse a sí mismos", reflexionan las mismas fuentes.

Una reflexión que se aleja de la que ofrecen los populares. Fuentes de la dirección no descartan utilizar esta capacidad de veto en la Cámara Alta, si bien han remarcado que no se pueden pronunciar en este momento sobre un plan que aún no han visto y que tendrán que valorar cuando el Gobierno lo presente. En todo caso, son conscientes del arma que poseen para entorpecer las Cuentas al Gobierno. Como también lo son de que este puede cambiar la ley de estabilidad presupuestaria para saltarse el veto del Senado. Los populares ya avisan de que si el PSOE reforma la ley de estabilidad presupuestaria lo recurrirá. "Porque, ¿cuál sería la intención de saltarse el veto? No tener control".

No obstante, desde la formación socialista dan por hecho que habrá Presupuestos Generales. La intención de la ministra de Hacienda es que estén aprobados en el primer trimestre del próximo año. Es ahí donde entra la posibilidad de que cambien la ley, aunque todavía ni desde el Gobierno ni desde el PSOE se ponen en ese escenario sin llegar a descartarlo. "Tendrán que explicar" si dificultan la aprobación de los Presupuestos, defendió ayer la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.