Sánchez estrena el Gobierno dando el primer paso para aprobar los Presupuestos sin aclarar cómo sorteará el veto del Senado

Después de meses de interinidad, Pedro Sánchez quiere pisar el acelerador legislativo y dar la sensación de que el Gobierno, ya con plenas funciones, gobierna. Valga la redundancia. Porque en el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo de PSOE y Sumar se ha dado luz verde al comienzo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, la ley más importante para cualquier gobierno porque de ella depende que se apliquen sus políticas. Sin embargo, Moncloa sigue sin aclarar cómo pretenden sortear el veto que puede ejercer el PP, que con mayoría absoluta en el Senado podría hacer decaer los objetivos de déficit y dejar al Ejecutivo sin cuentas públicas.

"La primera medida que ha adoptado este Consejo de Ministros es la aprobación de la orden ministerial para iniciar la elaboración de los Presupuestos de 2024", ha proclamado en rueda de prensa Pilar Alegría, ministra de Educación y Deportes y que este martes se ha estrenado como nueva portavoz. "No hay tiempo que perder", ha añadido la socialista, que ha asegurado que la intención del Gobierno es aprobarlos "cuanto antes" porque "la determinación es clave".

Alegría, que ha comparecido tras finalizar el Consejo, ha esquivado las preguntas sobre el veto del PP y ha trasladado la presión a los populares al asegurar que son ellos quienes "tendrán que explicar" si dificultan la aprobación de los Presupuestos.

Fuentes del PP consultadas por este periódico no descartan utilizar esta capacidad de veto en la Cámara Alta, si bien han remarcado que no se pueden pronunciar en este momento sobre un plan que aún no han visto y que tendrán que valorar cuando el Gobierno lo presente.

El Senado tiene capacidad para rechazar leyes provenientes del Congreso, pero en ese caso son devueltas al Parlamento, que con una nueva votación puede hacer que sean definitivas. Es diferente en el caso de la senda de estabilidad. Según marca la ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, el Gobierno debe remitir a las Cortes sus objetivos de déficit, donde el PP puede hacer decaer la norma. Ya lo hizo, de hecho, en 2018. Esto se podría solucionar en una negociación del Gobierno con los de Alberto Núñez Feijóo o con una reforma de dicho articulado que en Moncloa todavía no contemplan.

Semanas hasta conocer el primer borrador

Por ahora, los detalles que se conocen sobre el proyecto de cuentas públicas para 2024 son escasos. El PSOE lleva semanas negociando con sus socios para que el apoyo a la investidura también se traduzca en la luz verde a las cuentas y Hacienda ha hecho lo propio para que la tramitación sea lo más ágil posible, pero todavía faltan semanas hasta que se pueda llegar a un primer borrador. La orden ministerial no es más que el pistoletazo de salida a un proceso que previsiblemente se demorará meses, solo incluye líneas muy generales de actuación.

El ministerio que dirige María Jesús Montero se ha limitado a señalar que las cuentas públicas para el año que viene incluirán ya la adenda al plan de recuperación —la ampliación del plan original para movilizar otros 94.000 millones—. También se buscará fortalecer la investigación y desarrollo, impulsar la transición ecológica o "un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios".

Entre las partidas de gasto más destacadas ya conocidas destacan la revalorización de las pensiones, la subida salarial a los funcionarios o la gratuidad del transporte público de titularidad estatal el año próximo. Sin embargo, todavía es una incógnita el coste que estima el Gobierno para desplegar el programa social que anunció Sánchez durante su investidura. Medidas como ampliar la rebaja del IVA a ciertos alimentos básicos hasta junio de 2024 o la extensión de la gratuidad en el transporte público a los sistemas autonómicos para jóvenes, menores de edad y parados no tienen todavía un precio definido. También falta por saber qué ocurrirá con el paquete energético anticrisis, que en principio decaerá el 31 de diciembre si el Gobierno no lo remedia.

El Ejecutivo adelantó a Bruselas el pasado octubre cuáles serían las líneas generales de las administraciones públicas en su Plan Presupuestario. Un documento al que la Comisión Europea dio el visto bueno el martes, pero con una advertencia: fuentes comunitarias señalaron que la situación fiscal de España será "muy difícil" en 2024.

Es evidente que el margen presupuestario con el que contará el Gobierno para sacar adelante las cuentas públicas de 2024 será más escaso que el año anterior. Las últimas previsiones macroeconómicas del Ejecutivo apuntan a que el PIB crecerá menos en 2024 que en 2023 y que los ingresos fiscales se mantendrán relativamente estables. Esto limitará la capacidad del Gobierno de fijar un techo de gasto amplio.

Además, el año que viene volverán a funcionar las reglas fiscales europeas que llevaban paralizadas desde 2020. Aunque la formulación de la normativa fiscal está todavía en pleno proceso de reforma, la UE ha advertido a los Estados miembros que, sea cual sea el marco, el año que viene volverán las medidas correctivas a los países que se desvíen de los objetivos.