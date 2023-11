Romina Belluscio revela que lucha contra la enfermedad de Lyme: "Las bacterias se alojaron en mi cerebro y corazón"

Guti y Romina Belluscio forman una de las parejas más estables de la crónica social española. Hace unos días el entrenador fue noticia por el nacimiento de su primer nieto, y, ahora, es su mujer la que salta a los medios por revelar la enfermedad que tiene.

"Mi batalla con la enfermedad de Lyme", ha escrito en un post de Instagram, con fotos de ella en el hospital junto a un grupo de médicos. "Siempre pensamos el 'esa enfermedad no existe' o 'eso no me va a pasar', hasta que, en efecto, existe y pasa. Me remonto a hace tres años, cuando empezaron los primeros síntomas de esta enfermedad poco conocida en España, la enfermedad de Lyme. Se contagia por la picadura de una garrapata infectada con la bacteria de la borrelia, es una enfermedad multisistémica, conocida también como 'La gran imitadora'", escribe.

"La bacteria en su primera etapa me atacó de forma muy agresiva, entre mis síntomas se incluían: la fatiga severa, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarme, ansiedad, insomnio, estatus migrañosos, dolor articular, debilidad muscular, e intolerancias alimenticias varias. Todas muy dispares y para volverse loca", cuenta la argentina.

"Durante dos años visité docenas de médicos por toda España, sin conseguir diagnóstico alguno. En ese tiempo mi salud cayó en picado. Las bacterias se alojaron en mi cerebro, en mi corazón y en mi estómago, dejando mi sistema inmunológico a cero, y creándome muchas coinfecciones, hasta el punto de pasar días sin poder levantarme de la cama a causa de los intensos dolores y, cuando lo conseguía, necesitaba treinta minutos para ponerme de pie", relata la mujer de Guti.

"Esta primera etapa coincidió en parte con el post parto de mi bebé, entonces para los médicos todos los síntomas eran del postparto. Finalmente un gran clínico de Madrid consiguió el diagnóstico y pude empezar a luchar para recuperar mi vida", revela.

"Los años previos al diagnóstico, con tantos síntomas, fueron los más desafiantes de mi vida, fue una época de muchísimo aprendizaje y sobre todo de agradecimiento a mi marido, @guty14haz, por no soltarme nunca de la mano, a mis hijos, por su amor y comprensión y a mi familia, por estar siempre cerca", termina Romina.