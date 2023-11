La española Athenea Pérez, Top-10 en Miss Universo, sufre ataques racistas por su color de piel: "Solo hace falta mirarme"

Athenea Pérez, representante de España, ha logrado quedar entre las 10 primeras clasificadas en Miss Universo 2023, donde la representante de Nicaragua, Sheynnis Palacios, se convirtió la noche de este sábado en la primera centroamericana en ganar el concurso en su edición 72, celebrado en El Salvador.

Palacios, que dio la sorpresa y se había colocado entre las favoritas del concurso, quedó por delante de la representante de Tailandia, Anntonia Porsild, quedó como primera finalista.

Por su parte, la modelo murciana de 27 años, que tiene un doble grado en Marketing y Publicidad, ha sido la primera mujer negra que ha participado por nuestro país, algo por lo que ha tenido que soportar ataques e insultos por las redes.

Aunque ya lo ha denunciado en otras ocasiones, la modelo lo ha vuelto a hacer en una entrevista con Fiesta horas después de acabar la gala. En ella ha asegurado que sigue recibiendo estos comentarios.

"Se están metiendo con mi color de pile o con quién soy, y es algo que no puedo cambiar, por eso no me afecta del todo, pero me apena. Aun demostrando que soy válida, sigue habiendo comentarios como que no tienden que represente a España o que sea española", ha denunciado la joven.

"Una se cansa un poco de tener que demostrarle al mundo de dónde soy y quién soy, cuando únicamente hace falta mirar mis expresiones y mi acento", ha afirmado.

Comentario contra ella que, sobre todo, le afectan por su familia. "Por mis primos pequeños", ha asegurado. "Me da rabia que el mundo sea así porque no quiero ese futuro para ellos".