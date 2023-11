Las duras frases con las que Ortega Smith increpó a los policías en plena protesta en Ferraz: "Que practiquen con el saco"

La ya habitual serie de protestas ante la sede del PSOE, en la calle Ferraz, ha reunido este viernes a cerca de 1.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno. Ahora bien, hubo un asistente que se convirtió en el gran protagonista de la noche: Javier Ortega Smith, concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

En esta decimoquinta jornada de protestas, que se desarrolló de forma pacífica en casi su totalidad y concluyó sin incidentes ni detenidos por los antidisturbios, Ortega Smith se encaró con los agentes de policía en defensa de los manifestantes.

Rondaban las 23:00 horas cuando el representante de Vox se presentó en el cruce de las calles Marqués de Urquijo y Ferraz para alzar la voz en medio de la concentración, donde se acercaron los pocos manifestantes que quedaban en las inmediaciones.

Desde allí, Ortega Smith les pidió que no dieran a las fuerzas de seguridad motivos para cargar contra ellos, mientras que increpaba a la policía: "Os vais a quedar con las ganas de hacer detenciones".

El diputado de Vox también ha reprochado a los agentes que no dejasen retirarse a un grupo de "chavales" a los que habían rodeado, con un dispositivo que ha calificado de exagerado, y ha pedido que dejaran salir a los manifestantes "pacíficos" a la vez que les ha acusado de practicar una "cacería" y una "detención colectiva".

"Os vais a quedar con las ganas de hacer detenciones, decidle al delegado de Gobierno que le ha salido con las ganas. Que se queden con las ganas de cargar, que practiquen con el saco", ha gritado mientras pasaba al lado de los policías. Los agentes le repetían "continúe", invitándole a abandonar la concentración.

En medio de la calle, Ortega Smith se ha dirigido al dispositivo policial para arremeter contra su "desproporcionalidad": "Esto parece una manifestación de policías, hay diez policías por cada chaval, y los chavales se quieren ir. Todo este despliegue es una desproporcionalidad, quieren crear ese clima para hacer cargas y hacer detenidos. Que les dejen irse a su casa tranquilamente".

"En Barcelona, cuando los CDR [Comités de Defensa de la República] les breaban a piedras, había un policía por cada 100 manifestantes. Ahora hay 100 policías por cada manifestante", continúo el dirigente de Vox al referirse a los disturbios en Cataluña por el 1-O.

De este modo, manifestó que la próxima selección de las Unidades de Intervención Policial va a tener que ser "un poquito más exigente": "Si para desmovilizar a 25 chavales con banderas de España hace falta movilizar a toda la UIP de Madrid, de verdad que hay que hacer un esfuerzo en la selección".

"No necesitan los cascos ni los chalecos, ni las defensas, ni los gases lacrimógenos, ni tanta parafernalia", ha dirigido Ortega Smith, entre aplausos, a los agentes antidisturbios que se encontraban allí presentes.

Tras pronunciar estas palabras, el diputado también ha cargado contra el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, por, a su juicio, disponer un "desproporcionado y humillante" despliegue policial: "Es usted un sinvergüenza".

"Los agentes de la UIP deberían estar donde han estado siempre: reprimiendo las manifestaciones de la extrema izquierda, de los CDR en Cataluña y de los 'borrokas' en el País Vasco y no venir a hacer este despliegue que, con todo el respeto, nos parece desproporcionado y humillante", ha advertido.

"No necesitan hacer ustedes esta demostración de fuerza para unos chavales que lo único que gritan es 'Viva España' y 'Fuera traidor de Sánchez'", ha añadido. Tras su intervención y entre el silencio de los asistentes, Smith ha animado a los asistentes a abandonar la calle. "Agentes, lo siento pero hoy no vais a poder dar porrazos, os vais a quedar con las ganas. Yo me voy", les ha dicho.

Antes, en declaraciones a los periodistas, el concejal de Vox dijo que a su partido le gusta "estar en la calle, estar con los españoles" y "afrontar los problemas de cara y no silbando hacia otro lado y disimulando".

No obstante, este viernes el Sindicato Unificado de Policía (SUP) remitió una carta de queja al líder de Vox, Santiago Abascal, en la que indica su "profundo pesar y preocupación" después de que Ortega Smith acusara el jueves de "abuso de autoridad" a algunos agentes..

"Esperamos que como presidente de Vox tenga algo que decir en favor de los miles de funcionarios de Policía Nacional que hoy se sienten utilizados y tratados con el mismo desprecio que secesionistas y criminales nos dispensaron en el pasado por interés político", señala el SUP en la carta remitida a Abascal.