Yolanda Díaz hace piña con Sánchez frente a las acusaciones de PP y Vox pero le pide más contundencia fiscal y en defensa de Palestina

Sumar cierra filas con el PSOE de cara al futuro Gobierno de coalición que ambos compartirán, pero le pide ir más lejos que la pasada legislatura en materia impositiva y también mantener una posición más dura con Israel y presionar en la UE para que finalice la invasión hebrea de Gaza. La vicepresidenta y líder de la coalición, Yolanda Díaz, aseguró este miércoles en la primera jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez que Sumar y el PSOE tienen "diferencias", pero incidió más en las coincidencias de un bloque progresista frente a un PP que, dijo, es como máximo "constitucionalista a tiempo parcial".

El discurso de Díaz estuvo dividido en dos partes muy diferenciadas: una primera en la que cargó con mucha dureza contra PP y Vox y una segunda en la que mantuvo su habitual tono sosegado dirigiéndose a Sánchez, a quien dijo que capitaneará un Gobierno de coalición frente a la "minoría del odio". La vicepresidenta fue muy contundente al rechazar las acusaciones de Vox de que España se encamina hacia una "dictadura", y espetó a la formación de Santiago Abascal que, de ser así, los opositores al Gobierno estarían "en la cárcel" y no cobrando subvenciones millonarias, las que otorga el Estado para el funcionamiento de los partidos y que Vox percibe como todos los demás.

"Son ustedes expertos en violentar el mandato constitucional", espetó igualmente Díaz al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de "violentar la Constitución" y con quien ironizó asegurando que es "inquietante" que el PP "nos hable de corrupción". "Ustedes han violentado la Constitución española porque nos han demostrado a los españoles que solo conocen una forma de gobierno que se llama corrupción", y eso "sí rompe España", espetó la líder de Sumar, que defendió la concesión de la amnistía a los líderes independentistas catalanes encausados por el procés asegurando que con ella "gana la democracia".

El tono con Sánchez, a quien Díaz deseó "la mejor de las suertes", fue radicalmente diferente, y la vicepresidenta agradeció al PSOE y al resto de formaciones que harán presidente a su líder que hayan puesto "por delante lo que nos une y no lo que nos separa". Pero la número 1 de Sumar sí que resaltó que tiene "una diferencia" con los socialistas "en materia impositiva", y aseguró que "ha llegado el momento de que hagamos una reforma fiscal estructural". "No puede ser que el 85% del IRPF provenga de las rentas salariales, ni que una peluquería tribute al 17% y una gran empresa al 3,5%, pero les digo más, señorías del PSOE, nosotras no compartimos que la educación y la sanidad privada tributen al 0% de IVA", espetó Díaz.

En su contrarréplica al presidente Sánchez, Díaz sacó además a colación la posición de España ante la invasión israelí de Gaza, que había estado ausente en su primera intervención. Y esa fue su segunda crítica al PSOE, a quien la líder de Sumar pidió una posición más contundente, especialmente en la UE. "Lo que está pasando en Palestina es de una gravedad atroz y no estamos haciendo lo suficiente", denunció la vicepresidenta, que aseguró que "no hay relativismo con los derechos humanos" y sostuvo que "tenemos muchos caminos para seguir presionando y conseguir el alto el fuego".

"Nosotros no hemos dudado en Ucrania, le pedimos que no dudemos en Palestina: podemos hacer más", aseguró Díaz, que recordó tres de sus propuestas sobre el conflicto en Oriente Próximo: "Llamar a consultas a la embajadora de Israel", "propiciar el embargo de la contraventa de armas a Israel" o "defender las sanciones a Israel".