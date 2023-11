"Ahora ya España es otra": Igualdad celebra el "cambio" de la sociedad frente al machismo en su campaña para el 25-N

"Ahora ya España es otra", ha sido el lema elegido este año por el Ministerio de Igualdad para el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El departamento dirigido por Irene Montero presenta este jueves una campaña, enfocada al "cambio" que ha experimentado la sociedad en los últimos años y en un homenaje a la artista María Jiménez a través de su canción Se acabó, que fue también la insignia del MeToo del deporte español que se alzó este verano por el caso Rubiales.

"La campaña pretende mostrar el cambio que ha experimentado la sociedad española a lo largo de los años en cuanto a la impunidad de los actos de violencia machista, rompiendo con el silencio y acompañando y dando reparación a las mujeres que la han sufrido", explican desde Igualdad, en la que será la última campaña de esta legislatura. El objetivo no es otro que el de celebrar la transformación de la mentalidad española que, "a pesar de todo" —dicen— ha evolucionado en la lucha contra las violencias machistas "y que ya no está dispuesta a tolerar la falta de consentimiento".

En esa línea va uno de sus carteles, que reza: "De 'solo es un beso' a 'solo sí es sí'", en referencia a la ley de garantía de la libertad sexual aprobada en octubre de 2022 y la cual se asienta sobre el consentimiento expreso y elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. "Señalar al agresor, no a la víctima" y "De denunciar sola, a denunciar juntas" son las otras insignias elegidas por Igualdad para este 25-N.

Campaña del Ministerio de Igualdad para el 25-N. Ministerio de Igualdad

La campaña, explica el Ministerio, "busca transmitir un mensaje claro: nuestra sociedad ha avanzado, es feminista y no tolera ningún tipo de violencia machista". Realizada por Ogilvy Madrid, el spot publicitario ha contado también con la participación de mujeres supervivientes de la fundación Anabella de ayuda a mujeres maltratadas, y también rinde homenaje a la artista María Jiménez a través de su canción Se acabó. "Una canción con un mensaje feminista y de lucha contra las violencias machistas, a la vez que llena de esperanza cuando canta 'ahora ya mi mundo es otro'. Un mundo que no se queda callado y que trabaja para que ninguna mujer esté sola, rompiendo silencios y barreras en aquellos lugares en los que aún no ha llegado el 'se acabó", detalla Igualdad.

Se proyectará en todos los medios —televisión, radio, prensa escrita y digital— y también en el acto de entrega de reconocimientos del 21 de noviembre con motivo del 25-N en el que el Ministerio de Igualdad premiará a aquellas personas, proyectos e instituciones que hayan llevado a cabo trabajos y acciones de concienciación en la lucha contra las violencias machistas en este 2023.