La Policía alerta de que cesar a los 44 agentes implicados en el fraude de las oposiciones es como "dejar sin seguridad" a todo un distrito

El caso de las oposiciones fraudulentas de la Policía Local de 2012 lejos de resolverse, sigue levantado polvareda en las partes afectadas. Las reacciones al reciente auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que obliga al cese de 44 policías locales y a repetir la prueba con el mismo tribunal y temario que en aquel entonces, no se han hecho esperar y tanto el Ayuntamiento como el Sindicato de Policías Municipales de España (Sppme) han anunciado este miércoles que recurrirán la sentencia inicial para la inejecución de la misma.

El cumplimiento de este dictamen supondría que todos los agentes en cuestión perderían su condición de funcionarios. Uno de los principales motivos que esgrimen las partes afectadas es que ello conllevaría una merma en la seguridad pública de la ciudad. "Equivaldría a dejar sin seguridad a todo un distrito como es el Macarena", ha argumentado Luis Val, presidente en Sevilla del mencionado sindicato policial.

En un último auto emitido el pasado martes, la juez apremiaba al Consistorio a fijar ya "fecha y hora" para la ejecución de la sentencia esgrimiendo que es "obligatorio cumplir las resoluciones de los Jueces y Tribunales". No obstante, el plazo para presentar alegaciones concluye el próximo 1 de diciembre y, en caso de que se admitiera a trámite la apelación, el proceso se dilataría aún más, tras una década de litigios y al menos cuatro dictámenes.

Así, el alcalde, José Luis Sanz, ha asegurado que "si hay posibilidad de recurso, recurriremos", tras informar que la asesoría jurídica está estudiando esta vía. En caso contrario, "la ejecutaremos", ha afirmado. "La sentencia no nos gusta", ha abundado Sanz.

El alcalde también ha hecho alusión al "problema de seguridad" que se produciría en la ciudad si se tuviera que ejecutar el fallo, al tener que prescindir de casi medio centenar de agentes. En este sentido, ha recordado que "faltan todavía 500 policías locales" en Sevilla por lo que "prescindir de cuarenta y tantos es un problema", ha apostillado.

El sindicato policial recurrirá la sentencia

En esta misma línea, se ha pronunciado este miércoles el Sppme, que "de la mano del Ayuntamiento" interpondrá un "recurso de apelación" contra el dictamen de la juez que deniega "la imposibilidad de ejecución" solicitada respecto a su sentencia. "El auto será recurrido", ha aseverado Luis Val, que ha explicado a 20Minutos los argumentos esgrimidos.

Mismo tribunal y temario. En este sentido, asegura haberse quedado "sorprendido y perplejo" con el auto que obliga a repetir la prueba anulada "con el mismo tribunal de 2012", cuando solo queda ya una persona que podría participar", "y con el mismo temario" que data de 2008, siendo materias "ya obsoletas" pues algunas normativas de estudio de aquella época "ya no están en vigor", según ha alertado.

Cese de los policías permutados o ascendidos. También obligaría a cesar a todos los opositores seleccionados entonces, incluyendo a quienes hayan sido "permutados y ascendidos", habiendo agentes que ejercen actualmente en otros municipios o que han promocionado dentro del cuerpo de Sevilla.

Reconocimiento médico. Otro asunto "no menos importante" es el reconocimiento médico, que también tendría que repetirse. Pudiera darse el caso de que algunos policías podrían padecer actualmente alguna enfermedad que les "invalidaría" hoy para ser agente si tuvieran que repetir el examen, aunque en 2012 no la padecieran.

Así sería la repetición de la oposición

Por lo que, atendiendo a estos factores, el presidente en Sevilla de Sppme considera que sería "imposible" repetir las oposiciones tal y como contempla la sentencia, que ordena retrotraer la oposición promovida en 2012 para cubrir vacantes de la Policía Local, al momento anterior al caso práctico.

Es decir que se tendría que repetir uno de los dos exámenes teóricos, el reconocimiento médico y una formación de seis meses en la academia oficial IESPA (Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía).

Si se cumpliera la providencia, este proceso podría ser de "mínimo un año y hasta dos" desde el cese hasta la reincorporación de los agentes que aprobasen y "el que no apruebe recurriría", procedimientos que "podrían durar años", ha asegurado Luis Val, que ha lamentado que no se hayan valorado muchas cuestiones, de hecho, ha recordado que "uno de los agentes ya ha fallecido".

Merma en la seguridad

No en vano, una de las principales motivaciones que alegan las partes es el problema de la falta de seguridad que generaría el cese de los 44 agentes implicados en una plantilla que componen actualmente 997 policías, que aunque puede parecer poco, equivaldría a "dejar sin seguridad a todo un distrito como es el Macarena".

Estos cerca de mil efectivos con los que cuenta Sevilla actualmente no son tales en la práctica. Es decir, que no todos están en la calle al mismo tiempo. "Trabajamos por turnos de mañana tarde y noche, hay bajas médicas, descansos, vacaciones" u otros asuntos puntuales, explica Luis Val a este medio. No podemos prescindir de tantos policías "ni de broma", ha espetado Val, con lo que implica la pérdida de mandos que ocupan a día de hoy algunos de los afectados.

Fiestas Mayores. Ello generaría problemas a nivel general en la "seguridad ciudadana, regulación del tráfico, accidentes" y afectaría a los propios planes de "Navidad, Semana Santa o Feria", unas fechas en las que la presencia policial es muy importantes en las calles y "está operativa toda la plantilla".

Vandalismo y robos. Así como para atender otros problemas de los barrios, como son el aumento del vandalismo o robos que en los últimos meses han aumentado y para erradicarlos el Ayuntamiento había puesto en marcha un dispositivo especial las 24 horas.

Dispositivos especiales. La falta de estos agentes también influiría en la vigilancia de los botellones que se repiten cada fin de semana en distintos puntos de la ciudad o en el mantenimiento de los dispositivos especiales en partidos de fútbol así como en fiestas puntuales como la del pasado Halloween en el que se reforzó el turno de noche con cerca 150 agentes locales u acontecimientos o efemérides que acontecen en la capital hispalense.

La más cercana y que tendrá lugar la próxima semana son los actos organizados en torno a los Grammy Latino que por primera vez saldrán de Estados Unidos para celebrarse en Sevilla y en los que previsiblemente el Ayuntamiento ponga en marcha dispositivos especiales.

Argumentos de la Juez para cumplir la sentencia

El juzgado argumenta que en las oposiciones en cuestión "se produjeron irregularidades invalidantes" como contempla la sentencia penal de 2019, en la que, pese a que los acusados fueron absueltos, la juez tiene en cuenta sus conclusiones, como que algunos aspirantes tuvieron acceso a la plantilla de corrección antes de la prueba, que cometieron las mismas erratas o que dieron las mismas explicaciones singulares que figuraban en dicha plantilla.

Posibilidad de inejecución de la sentencia

Según ha asegurado Luis Val a 20minutos "los agentes están preparándose" aunque confía en que finalmente la jueza determine que no se ejecute la sentencia, ya que "los procedimientos contenciosos no son de aplicación directa", es decir, que a diferencia del ámbito penal, "podrían no cumplirse" siempre y cuando lo dictamine un juzgado, ante la "imposibilidad del cumplimiento" tal y como dicta la sentencia.