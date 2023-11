Planes para el puente de la Almudena: el Festival de Otoño, cortometrajes infantiles y luces rescatadas de un Madrid extinguido

Exposición. Luminosos y rótulos de un Madrid perdido

La propuesta expositiva para este puente es un recorrido, lleno de color y nostalgia, por noventa años de patrimonio gráfico comercial madrileño, a través de más de 150 rótulos de negocios, así como otros soportes como servilletas, etiquetas y papeles de seda. Un homenaje al diseño que ha vestido nuestra tiendas por fuera y por dentro.

Exposición sobre el patrimonio gráfico de Madrid en CentroCentro Adolfo Ortega

La muestra, comisariada por el colectivo Paco Graco bajo el agudo título de No va a quedar nada de todo esto, ocupa la cuarta planta de CentroCentro, donde se exponen neones, cajas de luz, banderines y vidrios, además de algunos otros elementos muy sorprendentes. Sirva como ejemplo la colección de servilletas de papel, las típicas que hemos encontrado en las barras de tantos bares, con sus rótulos y logos característicos de cada establecimiento.

Carteles y luminosos de tiendas madrileñas expuestos en CentroCentro Adolfo Ortega

El colectivo ha organizado la exposición con el objetivo de crear ambientes, más que de ordenar las piezas para que puedan observarse una por una como en un museo. La gracia está en verse rodeado de carteles y luces, también de mostradores antiguos, para imaginar un espacio donde todos esos mensajes confluyan generando una atmósfera mezcla de tiempos y recuerdos.

Una de las salas de la exposición dedicada a los rótulos del Madrid del siglo XX Lukasz Michalak

Se reúnen gráficas comerciales de los últimos 90 años, con muchas piezas de los años sesenta y ochenta del siglo XX. No faltan algunos ejemplos de toldos, porque, como nos recordaba Alberto Nanclares, uno de los cuatro miembros del colectivo -junto a Mercedes Moral, Guillermo Borreguero y Zuloark-, "Madrid es la capital con más toldos del mundo".

Una colección de bolsas de plástico ejemplifica el objetivo del colectivo, "mostrando la diversidad urbana sin inclinarse por una estética determinada, ni pontificar de ningún modo", según reconoce Alberto Nanclares. Muy curioso resulta observar juntos multitud de rótulos de venta de frutas y verduras, que se hacían a mano por rotulistas ambulantes, dando una idea del tipo de alimentación demandada décadas atrás. Es inquietante reconocer que muchas cosas ni siquiera sabemos a qué se refieren, por ejemplo, ¿qué se vendería bajo el título 'De Granero'?

Muestra de rótulos de alimentación reunidos en CentroCentro Adolfo Ortega

"Nosotros tratamos de conservar una cierta idea de Madrid que no se promueve. El Madrid de Alatriste, por ejemplo, se intentó potenciar en su momento. Ahora el Madrid que se promociona es el neoclásico, pero nosotros tratamos de preservar el del siglo XX, que no está protegido prácticamente", concluye Alberto.

Cuándo y dónde: hasta marzo de 2024 | CentroCentro

Teatro. Angélica Liddell se cruza con Juan Belmonte

El día de La Almudena será el momento en que se inaugure el Festival de Otoño, que este año alcanza su edición número 41. Como siempre, se trata de la reunión de los espectáculos escénicos más internacionales, con 38 compañías, colectivos y artistas provenientes de 12 países y 6 autonomías españolas.

Angélica Liddell inaugura esta edición del Festival de Otoño en los Teatros del Canal Christophe Raynaud de Lage

Como afirma su director Alberto Conejero -quien no permanecerá en su puesto en 2024 según se ha anunciado-, "una vez más conviven sin jerarquías el teatro de texto, el de objetos, el teatro físico, la danza y, este año, con mucha mayor presencia que en anteriores, la música. Nuestra voluntad es trascender estas categorías, que la escena sea un lugar para la hibridación, para lo que escapa de las taxonomías".

El arranque tendrá lugar en los Teatros del Canal, sede principal del festival, con la presencia de una de las más controvertidas y misteriosas creadoras de la actualidad, Angélica Liddell, que viene a presentar Liebestod. El olor a sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte.

Estrenada en 2021 en la meca del teatro europeo, el Festival de Avignon, Liebestod ha agotado entradas y ha cosechado encendidas ovaciones tanto en la ciudad provenzal como en París, Berlín, Bruselas, Praga, Lausanne, Barcelona o Estocolmo. El mítico torero Juan Belmonte se cruza con Wagner para, como señala Liddell, "hablar de una historia del teatro que es la historia de mis raíces y la historia de mis abismos. Se cruzan para darle voz a mi oscuridad y al origen de mis obras. El cielo cae a la tierra y el infierno sube al trono de Dios. No estoy tan preocupada por lo que se pueda entender, sino por lo incomprensible, por el asombro, por la Epifanía ante lo inexplicable. No me interesa la reproducción de la realidad sino de lo real, es decir, lo invisible".

Cuándo y dónde: del 9 al 12 de noviembre | Teatros del Canal

Cine familiar. 'Mi primer festival' en la Filmoteca

Mi Primer Festival es una experiencia cinematográfica para que los más pequeños sueñen, conozcan nuevos mundos, estimulen su imaginación y creatividad, y desarrollen un pensamiento crítico. Este fin de semana se presenta un programa de cortometrajes españoles titulado Talento Km. 0, que se celebrará en el Cine Doré, sala principal de la Filmoteca Española.

'Talento km. 0' reúne cortometrajes españoles como plan familiar de cine para este puente Cedida

Año tras año vemos cómo descubren la gran cantidad de películas que orbitan en los márgenes del cine comercial, esperando la oportunidad de llegar a un público expectante, ávido de historias que les hagan vibrar en la oscuridad de la sala de cine en la mejor de las compañías: la familia.

Para un certamen cinematográfico, la selección de películas que conforman su programación es clave, pero no menos importante es el lugar donde se exhiben. Cuando los niños traspasan el umbral del Cine Doré se adentran en un templo de amor al séptimo arte, iniciando un viaje singular para los sentidos.

En la cita del próximo sábado 11, a las 17,30 horas, tendremos una muestra del talento nacional dentro del campo de la animación. Podremos ver nada menos que once cortometrajes españoles -uno de ellos el que incluimos antes de este párrafo- realizados con un importante abanico de técnicas, para apreciar la variedad de estilos artísticos y formas narrativas disponibles para contar historias.

Habrá una breve presentación a cargo de la cineasta María Pérez Sanz y el director de la ONG Coloria, Pedro Vaquero. Tras la proyección habrá un cinefórum con los directores de dos de las piezas proyectadas: Ana María Mendicote, Queralt de Miguel y David Castro. Duración total aproximada de la presentación y el cinefórum: 30’ (Total sesión: 75').

Cuándo y dónde: sábado 11 nov. (17:30) | Cine Doré (Filmoteca Española)

Danza. La Compañía Nacional de Danza en Matadero

La Compañía Nacional de Danza se acerca a Matadero con un programa compuesto por cuatro piezas, entre ellas un estreno absoluto, que podrá verse del 7 al 12 de noviembre en seis únicas funciones en la Sala Fernando Arrabal de Naves del Español en Matadero.

La compañía no actuaba en Naves del Español en Matadero desde 2014 y vuelve ahora para presentar el estreno absoluto de Swoosh, una propuesta vibrante y dinámica de Joaquín De Luz, con dirección musical de Pablo Martín Caminero, en la que los bailarines cambian las zapatillas de ballet por las sneakers.

Mario Galindo en la coreografía 'Swoosh', estreno de la Compañía Nacional de Danza Alba Muriel

Además, la CND representará dos piezas estrenadas por la compañía el año pasado: la última coreografía que Nacho Duato realizó para la CND, Morgen, que pudimos ver hace unos meses en el Teatro Real, una reflexión sobre el suicidio y la esperanza de seguir adelante; y el dúo Kübler-Ross, creado por Andrea Schermoly, inspirado en la teoría de las cinco fases del duelo (negación, ira, negociación, depresión y aceptación) de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, uno de los modelos psicológicos más célebres en todo el mundo.

Una escena de 'Morgen', coreografía de Nacho Duato Cedida

El programa lo cierra Arriaga, una coreografía coral, a seis manos, sobre música del bilbaíno Juan Crisóstomo Arriaga −considerado el máximo exponente ibérico del clasicismo musical tardío− que fue estrenada en 2020 y en la que el lenguaje del movimiento adopta diversos estilos: desde el clásico y el neoclásico al contemporáneo.

Cuándo y dónde: del 7 al 12 de noviembre | Naves del Matadero

Infantil. 'Dumbo. El musical'

Aunque el aluvión de musicales que actualmente colman los teatros madrileños están destinados fundamentalmente a un público adulto, también tenemos algunos donde los niños podrán disfrutar de un espectáculo adecuado para ellos.

Una escena de 'Dumbo. El musical' en el Teatro Reina Victoria Cedida

En este caso nos llega la historia de Dumbo, el entrañable elefante con orejas grandes, que puede leerse como una conmovedora lección sobre la aceptación de sí mismo, la amistad y la superación de las barreras sociales.

A través de divertidas canciones y emotivos momentos, la obra lucha contra el 'bullying' y fomenta la inclusión y la diversidad. Una oportunidad única para que toda la familia se sumerja en este fascinante viaje, con una colorida puesta en escena y voces en directo.

Cartel del musical 'Dumbo', uno de los planes infantiles para el puente de la Almudena Cedida

Es importante comentar que la Comisión de Inclusión de La Red Española de Teatros recomienda Dumbo. El musical entre sus propuestas con el sello 'R' por su contrastada calidad.

Cuándo y dónde: del 5 nov. al 30 dic. | Teatro Reina Victoria

Teatro. 'Animales de compañía' en el Bellas Artes

Las cenas de amigos, sobre todo si algún suceso complicado de digerir ha acontecido desde que no se reúnen, suelen ser terreno abonado para que afloren todo tipo de conflictos, atracciones ocultas y resentimientos enquistados. No digamos si además hay parejas de por medio e incluso vínculos familiares. Es lo que se mezcla en Animales de compañía, una comedia que se estrenó en Teatro Bellas Artes a mediados de octubre.

Cartel promocional de 'Animales de compañía', dirigida por Fele Martínez Cedida

En este caso se trata de una fiesta sorpresa a una amiga común, recién salida de una crisis, pero a la que nadie ha ido a visitar durante los dos meses que permaneció ingresada. Un nervioso personaje no para de dar misteriosas instrucciones al resto, tratando de ocultar un suceso que poco a poco iremos conociendo. Con la llegada del esperado personaje se plantea una comedia dentro de la comedia que da pie a situaciones cada vez más tensas.

La amistad, el compromiso, la envidia, la inercia que conduce nuestras vidas sin que tengamos el valor de vencerla, o las buenas intenciones que pueden tornarse inconvenientes, son algunos de los asuntos que aparecen en esta obra. En su fase final, más despojada de mecanismos típicos de comedia, adquiere un tono más incisivo.

Dirigida por Fele Martínez, Animales de compañía cuenta con un texto de la dramaturga Estel Solé, y está interpretada por Carmen Ruiz, Jorge Suquet, Mónica Regueiro, Iñaki Ardanaz y Laura Galán.