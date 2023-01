Nacho Duato: "La música y la danza ayudan a sanar el cuerpo y la mente"

Ayúdanos bailando es el lema de un proyecto solidario de Fernando Fonseca Fundación, donde Nacho Duato está poniendo toda su ilusión. La faceta humanitaria del coreógrafo encontró un cauce en el que desarrollarse al conocer, hace dos años, la labor de esta organización, cuyo objetivo es dar soporte médico en el tratamiento de pacientes, fundamentalmente niños con patologías y problemas de movilidad en pies y manos. Para ello desarrolla un programa de formación de médicos y sanitarios locales en zonas de conflicto en África.

Fernando Fonseca fue cirujano de pobres. Ninguna especialidad de la Medicina merece mayor reconocimiento. Nacido en Caspe en 1946, Fernando vivió su niñez en el norte de Marruecos y allí trabó amistad con Alí, un niño que enfermó de tuberculosis y murió sin tener acceso a los medicamentos que habrían podido salvarle. En ese momento, con tan sólo 7 años, Fernando decidió hacerse médico para ayudar a niños como Alí. Al cabo del tiempo, estudió medicina y se convirtió en cirujano ortopédico. Comenzó a tratar a niños discapacitados con problemas de movilidad y patologías de manos y pies. En Chad realizó 2500 intervenciones que devolvieron la esperanza a muchos niños.

Cuando Fonseca falleció en 2014, su viuda, Fina Sensada, sintió la necesidad de continuar la labor que realizó su marido, casi como una prolongación del camino que se trazó el niño Fernando cuando decidió estudiar medicina a los siete años. "Toda su vida intentó poner niños de pie, porque ver a un niño andando a cuatro patas como un perro es indigno. Una persona debe estar de pie", comenta Fina.

Con la ayuda del doctor y cirujano de manos, Marc García-Elías, pusieron en marcha la Fernando Fonseca Fundación, y con ella colabora activamente Nacho Duato, afrontando ahora esta nueva iniciativa, Ayúdanos bailando, que se presentó en el Café de Oriente.

Marc García-Elías, Fina Sensada y Nacho Duato en el Café de Oriente Jorge Paris

¿En qué consiste el programa Ayúdanos Bailando, que usted apadrina?Mi labor será ayudar a la rehabilitación de los pacientes que han salido de una cirugía. Junto a un fisioterapeuta, diseñaremos una tabla de rehabilitación basada en la danza y la música, muy sencilla, usando su valor terapéutico, porque ambas ayudan a sanar el cuerpo y la mente. Trabajaremos con los niños una vez operados, para que aprendan a andar y moverse con sus prótesis. Eso sería muy bonito. Además aprovecharemos para formar a los fisioterapeutas en cada país para que realicen esa labor. Involucrar la música y la danza en la rehabilitación debería hacerse en todos los hospitales de cualquier parte del mundo.

También colabora con la Fundación aportando sus ilustraciones en un libro infantil, Amic, Ammdukkl. ¿Siempre le ha gustado pintar?Comencé a pintar cuando dejé de bailar, aunque de pequeño tenía un profesor de pintura. En mis primeros años viviendo en Rusia estaba muy solo y me dediqué a eso. A Fina Sensada se le ocurrió que yo hiciera las ilustraciones de este libro que cuenta la historia de infancia y amistad de Fernando Fonseca. De todos modos, lo que yo hago son mamarrachos en las paredes (ríe). Pinto abstracto.

¿En el ADN de la danza se encuentra la solidaridad?Para empezar, es muy raro que una persona se ponga a bailar sola. Compartir la experiencia es muy importante. En mi compañía del Teatro Mikhailovsky, en San Petersburgo, tengo 175 bailarines y muchos de ellos están contratados no sólo por bailar bien, sino porque encuentro que tienen solidaridad con los demás, ganas de compartir. Eso es muy importante en la danza.

"La danza es la Cenicienta de la Cultura", decía hace años. ¿Esto puede revertir en nuestro país o ya somos la escoba de la Cenicienta?

Las cenizas, directamente (risas). Hace poco le han puesto mi nombre al Conservatorio Superior de Danza de Valencia. He aceptado porque lo que quiero es cambiarlo, porque está hecho un desastre. El de Música es estupendo y tiene un auditorio. El de Danza no tiene nada y está en medio de un descampado. Los muebles son de los 70 y los techos son tan bajos que los bailarines no pueden ni saltar. Quiero hablar con Ximo Puig porque, si en un año aquello no cambia, yo no puedo tener mi nombre al frente de una institución así. No sólo las instalaciones, sino también la forma de enseñar.

Todo el mundo es importante en una compañía. Si las señoras de la limpieza no llegan a las siete de la mañana, no podemos hacer nada.

Nacho Duato en la presentación de la iniciativa 'Ayúdanos bailando' Jorge Paris

¿Cuál sería, entonces, su modelo de enseñanza?Yo quiero un conservatorio donde las palabras ‘mal’ o ‘imposible’ no existan y se aplique una educación mucho más sensible, salvando las jerarquías. Todo el mundo merece respeto, desde el director a los señores y señoras de la limpieza, pasando por los profesores. Cuando dejé la Compañía Nacional de Danza, una señora muy cursi en Televisión Española me preguntó "¿Qué vas a echar de menos después de veinte años? ¿los bailarines, el público…?" Y yo le respondí que a las señoras de la limpieza, porque si ellas no llegan a las siete de la mañana a trabajar, no podemos hacer nada. Todo el mundo es importante en una compañía.

¿Cree que la música y la danza deberían introducirse en la educación básica?Desde luego, la música sí. Es mucho más fácil en un colegio dar solfeo, que quitar los pupitres y ponerse a bailar. Además, cualquier niño, por muy petardo que sea puede hacer algo con una flauta, pero bailar es otro rollo. Es muy difícil. La educación tiene que ser más sensible y transversal. Se puede aprender matemáticas a partir de la música, o historia a través de la pintura y el teatro.

He pedido audiencia con el Rey para hablar de fundar una compañía estable de danza, pero llevo un año esperando una cita

¿Otros países podrían servirnos como ejemplo?En Alemania la música es obligatoria en todos los colegios y eso se nota. Es una nación musical. Wagner, Brahms… En todas las ciudades hay compañías estables con orquestas, ópera y ballet. 78 compañías. Nosotros no tenemos ni una.

¿Este país debería contar con una compañía estable de danza con un teatro propio?Yo he pedido por carta una audiencia con el Rey, para hablar del asunto, pero llevo un año esperando una cita.

¿Los bailarines españoles siguen obligados a buscar formación y trabajo fuera de España?La situación está mejorando. Hay 26 conservatorios, tres de ellos superiores, pero ninguno respeta el Real Decreto que obliga a que los Conservatorios Superiores de danza deben estar dotados de un auditorio, por ejemplo. Ningún conservatorio de danza está hecho ex profeso para la danza. Son cárceles de menores de la época de Franco, o unos barracones al lado del Politécnico de Valencia, o un orfanato… Es todo así.

Tengo 25 bailarines ucranianos en mi compañía en Rusia y no pasa nada. Bailan y se les paga.

Nacho Duato, bailarín y coreógrafo Valencia, 1957. Nacho Duato fue director artístico de la Compañía Nacional de Danza desde 1990 hasta julio de 2010. Fue director del ballet de Staatsoper Berlin entre 2014 y 2018. Entre 2011 y 2014 fue director artístico del Ballet del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, donde regresó en 2019 para ocupar ese cargo hasta la actualidad. Su carrera como bailarín comenzó en 1980, en el prestigioso Cullberg Ballet de Estocolmo y continuó en el Nederlands Dans Theater, de la mano de su director Jirí Kylián. Sus coreografías forman parte del repertorio de las más prestigiosas compañías internacionales: Cullberg Ballet, Nederlands Dans Theater, American Ballet Theatre, el Ballet de la Ópera de París, el Ballet de la Ópera de Berlín o el Royal Ballet.

Como bailarín, se le disputaron los mejores coreógrafos de su época, como Jirí Kylián y Maurice Béjart. ¿Cómo fue aquello?Yo estaba en la Netherlands Dance Theater pero me quería ir de la compañía. Hice una audición con Maurice y me quería hacer un contrato. Jirí Kylián, director de la Netherlands, me dijo que tenía que elegir entre Maurice y él, y ese mismo día me dijo que me iba a dar el papel del soldado en La Historia del Soldado. Así me convenció. Luego me dieron la Medalla de Oro de la Danza, en Holanda, y soy el único bailarín que la tiene, aunque a mí me dan igual los premios. Es de mala educación no aceptarlos, pero es ridículo sobrevalorarlos.

¿Qué ha encontrado en el teatro Mikhailovsky de San Petersburgo?He encontrado el mayor respeto que podía imaginar. 175 bailarines de primerísima calidad. Bueno, el Bolshoi tiene cuatrocientos y el Kirov trescientos cincuenta. Y he encontrado el apoyo total del teatro. En el Mikhailovsky programo doscientas funciones al año. En octubre estrené una versión de Don Quijote, con magníficos solistas.

Solistas que no podremos ver por ahora en España al tratarse de una compañía rusa. ¿Qué opina del veto?Completamente absurdo. En cambio sí se puede ver el Cascanueces de Tchaikovsky. Leí algunos titulares en relación al estreno de Don Quijote que decían: "Se ha estrenado Don Quijote a pesar de la guerra". Hay que recordar que en plena Guerra de Irak, la Compañía Nacional de Danza salió de gira por Estados Unidos y a nadie le extrañó que fuéramos allí. La hipocresía es uno de los vicios que más odio.

¿Cómo está afectando a su trabajo la guerra en Ucrania?Tengo 25 ucranianos en mi compañía y ahí siguen. Se les paga y bailan, pero me gustaría saber si en la guerra de Irak los americanos habrían mantenido a un iraquí en una compañía americana.



La Duma rusa penaliza cualquier actitud que se considere propaganda LGTBI. ¿Teme que interfiera en su labor?No. Allí hay los mismos LGTBI que aquí, pero se lo montan de otra manera. Aquí, hasta hace no mucho encerraban a la gente en la Puerta del Sol, no nos creamos tan chulos. Yo estuve en Rusia en 1982 y el país ha cambiado mucho. Incluso desde que yo llegué para trabajar allí en 2010 hasta hoy, ha cambiado muchísimo. Hay que darle tiempo. Por supuesto que llegará el matrimonio gay. Ahora está todo el mundo aquí escandalizado con la Ley Trans, pero no va a pasar nada. Ni tu hija se volverá lesbiana, ni tu hijo se vestirá de chica, si no les apetece. Los niños no se vuelven locos.

Tras el estreno en España de su última coreografía, Morgen, ¿cuáles son sus próximas citas en nuestro país?Por ahora nada. Si me llaman otra vez… Tengo estrenos en Nueva York y Nueva Jersey, con el Dance Theatre of Harlem. He estado en Valencia haciendo Jardí Tancat, mi primera obra, con Valencia Dancing Forward. En marzo, Roberto Bolle bailará en La Scala mi coreografía Remansos. Con Jordi Savall tengo el Don Juan de Moliére en Toulouse, que luego irá a Opéra Comique de París y, quizás, al Liceo.