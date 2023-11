¿Saben los perros cuando una mujer está embarazada? "Huelen los cambios hormonales y sienten los latidos del bebé"

El embarazo es uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer y, en familia, se trata de nueve meses de cambios y preparación para la llegada del bebé, una adaptación que también debemos gestionar al lado de nuestros perros. ¿Sabías que los perros notan el embarazo?

Tamara Hernán, educadora canina especializada en la convivencia multiespecie y fundadora de Creciendo entre perros, un espacio pensado para ayudar a las familias a lograr una adecuada relación entre los miembros peludos y humanos en el hogar, explica los motivos por los que nuestros perros o gatos pueden cambiar de hábitos o comportamiento con el embarazo.

"Creer que un perro o gato conoce el proceso biológico de la concepción humana es una forma de humanizar su cognición", advierte. "No obstante, tiene algo de verdad y es que, gracias a sus poderosos sentidos, los perros pueden oler nuestros cambios hormonales e incluso pueden llegar a sentir los latidos del bebé y sus movimientos cuando están cerca de la tripita".

¿Qué sabe mi perro sobre el embarazo?

Sin embargo, Hernán defiende que no podemos pensar como tal que el perro sabe que estamos embarazadas, ya que "es humanizar al animal y su cognición, ya que no conocen el proceso biológico de la concepción del ser humano", asegura.

"El principal motivo de que un perro reconozca un embarazo es la falta de socialización con niños cuando era cachorro", detalla la experta. "Entre la semana tres del cachorro, hasta las doce o 16 (según el individuo en cuestión), socializar no es tener contacto, si no tener buenas experiencias, algo que no es habitual en España, debido a que vivimos en una sociedad en la que predominan las parejas que primero conviven con perros antes de tener bebés".

Teniendo esto claro, podemos afirmar que los perros no saben si estamos embarazadas o no, pero sí saben que algo es diferente. "Debido a que el olfato es el principal sentido mediante el que los perros conocen el mundo, ellos se darán cuenta de que olemos diferente", explica.

Que cambien su forma de relacionarse con nosotros si sienten un cambio de olor es algo normal

"En este aspecto, hay perros que se muestran más cercanos y mimosos ante estos cambios, mientras que otros se distancian", detalla la educadora canina. "Que cambien su forma de relacionarse con nosotros si sienten un cambio de olor, de estado emocional, comportamental e incluso de salud, es algo normal".

En resumen, si tenemos esa idea en la cabeza de que nuestro compañero de cuatro patas sabe que estamos esperando un bebé, debido a un cambio de comportamiento, debemos saber que no es consciente del hecho en sí del embarazo y, por tanto, conviene empezar a preparar su adaptación de cara a la llegada de nuestro retoño.