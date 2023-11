Entrevista

Cada mes o cada dos meses, a todos nos llega la factura de la luz al correo, físico o electrónico. No es lo único que comparten los consumidores, también las dificultades que afrontan en su mayoría para descifrarla, para saber qué se paga y por qué concepto e incluso para saber si se tiene contratado el producto más adecuado para cada hogar, si hay costes que podrían ahorrarse y si habría opciones más baratas.

Para desentrañar estas incógnitas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) le ha dedicado la última de sus charlas sobre cuestiones que afectan a los consumidores, este viernes en Barcelona. Según explica su responsable en Cataluña, Esther Lorente, el objetivo es hacer entendible algo "incomprensible" para la mayor parte de la sociedad, que los consumidores sepan "dónde están" o que sepan reaccionar cuando reciben una llamada ofreciendo una "oferta inmejorable" para cambiar de compañía. En este caso, el saber probablemente supone un ahorro.

¿Por qué es necesario dar una charla para explicar la factura de la luz?El problema que tenemos es que es incomprensible, el mercado en sí mismo y saber dónde estamos. De lo que se trata es de explicar qué es una distribuidora, qué funciones tiene, quién es la comercializadora, diferenciar entre mercado libre y mercado regulado y las características de cada uno para que la gente luego pueda tomar sus decisiones. No vamos a entrar muy en detalles, porque el tema es muy complejo pero saber un poco dónde estamos

¿Qué es lo más complicado de entender, con qué se lía más la gente?La mayoría no sabe ni qué tipo de tarifa tiene, si está en el mercado libre o en el regulado. Por las consultas que nos hacen también vemos que a la hora de rebajar el suministro o cambiar de tarifa no saben si tienen una permanencia o una tarifa fija que habría que justificar. El tema es muy complejo y te ponen la cabeza como un bombo y no sabes muy bien qué tienes que tener en cuenta para saber si te cambias de compañía, de comercializadora, porque de distribuidora no te puedes cambiar, es la que es.

¿Quien no entiende la factura generalmente termina pagando más, esa es la consecuencia?Sí, sí claro. Una de las cosas que vemos es que muchas personas que podrían estar en el mercado regulado, acogiéndose al bono social porque no hace falta que sean pobres de necesidad, sino alguna persona con discapacidad o una familia numerosa o monoparental, y no lo saben y, por lo tanto, están pagando más. También muchos conceptos que salen en las facturas que no los acaban de entender o nos ponen algunos servicios adicionales, como revisión del contador, seguros de electricidad... se trata de explicar cómo está el mercado y que puedan tomar sus decisiones.



En relación con bono social, uno de los desafíos es cómo conseguir que personas que tienen derecho accedan a él. ¿Cómo conseguirlo, hay que ir a buscarlas, de qué manera?Nosotros vamos haciendo publicaciones e intentamos explicar las ventajas que tiene y quién tiene derecho. Gente con pensiones mínimas o con ingresos bajos.

¿No son necesarias más acciones concretas por parte de la Administración u organizaciones como la OCU?Sí, no se puede ir a casa de cada uno, pero las administraciones deberían ser más proactivas en publicitarlo. La Administración Pública en general. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene unas oficinas municipales de información al consumidor. O charlas para explicarlo. Que la información esté más al alcance del ciudadano.



La confusión en torno a la factura de la luz se arrastra de siempre.El tema es muy complejo, teniendo en cuenta cómo es el mercado, cómo se calcula, etcétera. Es difícil de entender. Al final, no sabemos lo que estamos pagando y lo que no y tampoco es necesario entrar tanto al detalle con todo el mundo, pero sí saber, entender, dónde se está y cuáles son las características de tu hogar y qué es lo que más te conviene. Hace falta más educación a la ciudadanía.

¿Para tener capacidad de reacción cuando te llaman por teléfono para ofrecerte algo, por ejemplo?Se están haciendo muchas corruptelas a la hora de comercializar estos servicios y una de las cosas que decimos es que siempre que te llamen para ofrecerte un cambio que es una superoferta, con una oferta inmejorable, pero que tienes que decidir en ese mismo momento, decimos que no, porque no te están ofreciendo nada mejor. Te cambian de compañía; sí es verdad que en 14 días puedes desistir y hacer otro contrato, pero este tipo de prácticas las hemos denunciado al Ministerio. Son las propias distribuidoras que subcontratan empresas de telemarketing que hacen este tipo de llamadas de estos cambio tan agresivos. Hemos conseguido, y costó mucho, que dejaran de acudir a los domicilios, ya no se puede hacer la venta a domicilio de energía. Animamos a que cuando te llaman para ofrecerte algo, que te den la información y puedas decir 'ya lo pensaré'. Tomar decisiones en el momento nunca ha sido una buena solución.



Llevamos varios días con los precios de la luz en mínimos, algo que afecta directamente a la factura de los consumidores en el mercado regulado. ¿Qué debería hacer un consumidor del mercado libre en esta situación frente a su compañía?Pedir una rebaja, ¿no? En función de los precios que estamos viendo. O cambiarse al mercado regulado. Tal y como están las cosas ahora mismo, sería una de las mejores opciones. Pero si le toca revisión [del contrato], por ejemplo, en febrero de 2024 y siguen los precios bajos y la distribuidora ofrece una superoferta, tiene que valorar según la trayectoria de evolución de precios qué es lo que mas le conviene. Pero para eso hay que saber cómo funciona.



