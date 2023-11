IU llama a sus bases para intentar blindar su presencia en el Gobierno y eleva la presión sobre Díaz

Los partidos de Sumar ultiman los preparativos para la investidura de Pedro Sánchez, cuyo anuncio se prevé inminente, y toman posiciones para mantenerse en el próximo Gobierno. IU aprobará este jueves en su Coordinadora Federal —su ejecutiva— la celebración de una consulta entre el viernes y el domingo para que sus afiliados y simpatizantes se pronuncien sobre la participación de la federación en el eventual Ejecutivo de coalición. Celebrar este referéndum es obligatorio según los estatutos de IU, pero a la federación, además, le servirá para elevar la presión sobre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, para que mantenga la presencia de cargos de IU en el Consejo de Ministros.

La Coordinadora Federal se reunirá este jueves por la tarde y, con toda probabilidad, ratificará el acuerdo suscrito entre el PSOE y Sumar que se presentó hace unos días, un pacto que la portavoz de IU, Sira Rego, valoró positivamente hace unos días y del cual elogió los "avances en derechos" que recoge. Además, el órgano tendrá que definir la pregunta exacta que se trasladará a las bases entre el viernes y el domingo. Según fuentes de IU, lo que seguro que se preguntará a militantes y simpatizantes será si desean que la federación negocie su entrada al Gobierno, si bien es posible que también se incluya en la consulta la ratificación del voto favorable de los cinco diputados de IU a la investidura de Sánchez.

"Si se toma la decisión afirmativa" y, por ende, las bases aprueban que se siga participando en el próximo Gobierno, "otorgaremos potestad a los equipos negociadores de nuestra organización para conseguir, si procede, el mejor acuerdo posible", planteará a la dirección el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, según el borrador del informe al que ha tenido acceso 20minutos. La dirección de IU, no obstante, lleva ya tiempo planteando públicamente que le gustaría mantener su presencia en el Ejecutivo, como ha tenido en la última legislatura. Así lo planteó Rego a principios de octubre, cuando afirmó que "IU deberá estar en el próximo Gobierno progresista de nuestro país, sin duda alguna".

Fuentes de IU matizan de que a las bases se les preguntará por la presencia de la federación en el Ejecutivo, pero no sobre los cargos a ocupar. Eso abre la puerta, por ejemplo, a que la federación pueda negociar con Díaz que ceda a algún dirigente de IU una Secretaría de Estado —el número dos de un ministerio— y no un puesto de ministro, si bien eso supondría rebajar su participación en el Gobiero, ya que Garzón ha sido durante los últimos cuatro años titular de Consumo.

"Nuestra organización viene manteniendo una actitud seria y responsable, huyendo del tacticismo y del ruino interno", "la ciudadanía progresista no espera otra cosa de nosotros y nosotras", plantea el borrador de informe del propio Garzón que se presentará este jueves. El texto también deja caer que "el debate de investidura parece viable para la segunda o la tercera semana de este mismo mes", y señala que, dado que "el independentismo catalán sufrió un revés electoral —-tanto en mayo como en julio— que parece tener un correlato social en términos de desmovilización", IU necesita "marcar posición ante una posible precipitación de los acontecimientos".

Aunque IU tampoco consultará a sus afiliados sobre el acuerdo firmado entre PSOE y Sumar, la valoración positiva que ha hecho la federación del documento contrasta con el rechazo planteado por Podemos, que ha llegado incluso a dejar caer que no se siente concernido por el texto y, por tanto, que no está obligado a apoyar las medidas que contiene. Hace unos días, la coportavoz morada Isa Serra afirmó que "todas las decisiones importantes en Podemos las toman los inscritos, y la investidura de Sánchez no puede ser de otro modo", pero también señaló que, como Podemos no ha "formado parte" de las negociaciones del acuerdo PSOE-Sumar, los estatutos de la formación no obligan a consultar a los afiliados al respecto.