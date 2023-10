Podemos solo consultará a sus bases si desean investir a Sánchez y avisa de que no está obligado a acatar el pacto entre PSOE y Sumar

Podemos celebrará una consulta entre sus afiliados para definir su posición ante la investidura de Pedro Sánchez, pero no preguntará a sus bases por su opinión sobre el pacto firmado entre el PSOE y Sumar porque no ha sido negociado por ellos y por tanto, según consideran los morados, no están obligados a acatarlo. Así lo anunció este lunes la formación, que sin embargo no ofreció más detalles sobre la pregunta concreta que se enviará a la militancia y tampoco concretó cuándo se realizará esta consulta a las bases.

El anuncio tuvo lugar en la habitual rueda de prensa de los lunes que Podemos celebra después de la reunión de su ejecutiva. A preguntas de los periodistas, la coportavoz Isa Serra afirmó que "todas las decisiones importantes en Podemos las toman los inscritos, y la investidura de Sánchez no puede ser de otro modo". Y, repreguntada sobre si en esa pregunta a las bases estaría incluida una en relación al acuerdo entre PSOE y Sumar, Serra aseguró que Podemos no ha "formado parte" de esas negociaciones y, por ende, los estatutos de la formación no obligan a consultar a los afiliados al respecto.

Esas declaraciones suponen la confirmación oficial de que Podemos no se considera concernido por un acuerdo que ha negociado Yolanda Díaz a través del responsable de Economía de Sumar, Nacho Álvarez, que no obstante también es secretario de Estado de Derechos Sociales en el ministerio que lidera la secretaria general morada, Ione Belarra. Eso implica que Podemos, según esta lectura, no estaría obligado a apoyar durante la legislatura las medidas que contiene el pacto, que varios dirigentes morados han considerado demasiado tibio.

Habrá más información...