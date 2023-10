Vox ordena a sus dirigentes autonómicos rechazar el reparto de inmigrantes y asume que su postura generará "tensión" con el PP

La oposición de Vox al traslado de inmigrantes desde Canarias hacia la Península es frontal. La dirección nacional del partido ha ordenado a sus dirigentes autonómicos que rechacen desde las comunidades el reparto de migrantes y que no sean "cómplices" de la promoción de la "inmigración ilegal" que, según Vox, fomenta el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Las "instrucciones" del partido de Santiago Abascal a sus cargos autonómicos son claras y asumen incluso que su postura generará "tensión" con el PP, su socio de gobierno en cinco comunidades.

"Hemos dado instrucciones a los representantes de Vox en los Gobiernos regionales y en los ayuntamientos donde gobernamos para que se opongan al reparto de inmigración ilegal", comunicó Abascal este lunes en rueda de prensa desde la sede nacional del partido. De este modo, el líder de la tercera fuerza política hacía patente no solo el rechazo de su formación al traslado de migrantes a la Península iniciado por parte del Gobierno para descongestionar los centros de acogida de Canarias, sino también su postura única a nivel nacional.

Según datos del Ministerio del Interior, en lo que va de año han llegado hasta el archipiélago canario cerca de 28.000 migrantes, de los cuales casi 13.000 han arribado solo en el mes de octubre. Los de Abascal consideran que la crisis migratoria supone una "invasión" y responsabilizan al Ejecutivo de Sánchez de fomentarla. "Nos encontramos con un Gobierno que no solo no combate la inmigración ilegal, sino que la promueve, contribuye al efecto llamada y a la financiación de las ONG que colaboran con el tráfico de seres humanos", sostuvo Abascal este lunes.

Ante el desbordamiento de los centros de acogida de Canarias, el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, informó el jueves de que entre 5.000 y 6.000 migrantes han sido trasladado en las últimas semanas desde Canarias a la Península. De este modo, actualmente la red de acogida estatal da cobertura a unos 13.000 migrantes, de los cuales 6.000 se encuentran en las islas y 7.000 en territorio peninsular.

Desde la dirección nacional de Vox condenan esos traslados, incluso siendo conscientes de que el rechazo frontal a la acogida de migrantes puede despertar roces con sus socios de Gobierno. En ese sentido, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, reconoció este lunes en rueda de prensa que las "instrucciones" dadas a los cargos responsables autonómicos "seguro" que provocarán "algún tipo de tensión con el PP". "Pero eso no va a hacer que Vox deje de defender aquello en lo que cree", matizó.

De hecho, las discrepancias a cuenta del reparto de migrantes ya se han evidenciado en Castilla y León. El vicepresidente autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, cargó la semana pasada contra la llegada de un grupo de migrantes procedentes de Canarias a Medina del Campo (Valladolid). "Traen aquí a 183 jóvenes, varones, en edad militar, que generan sensación de inseguridad en el pueblo", afirmó. El portavoz de la Junta, el popular Carlos Fernández Carriedo, se desmarcó de esas declaraciones, a las que se refirió como "una postura particular o de partido". "Castilla y León es una tierra de acogida", aclaró, no sin culpar al Gobierno de Sánchez de actuar con "deslealtad, improvisación y ausencia de transparencia" al no haberles comunicado la llegada.

Pese a la posibilidad de que la oposición de Vox a la acogida de migrantes provoque nuevos encontronazos con el PP en otros territorios, los de Abascal reivindican una de sus principales banderas ideológicas, como es el rechazo a la inmigración ilegal. "Lo que hay que plantearle al PP es si prefiere, como el señor Sánchez y el PSOE, rendir nuestras fronteras y convertirlas en puntos de transbordo a la Península, con ticket 'bonohotel' de cuatro estrellas y billete de avión o si, sin embargo, queremos garantizar las fronteras y, por tanto, la seguridad de todos los españoles. Nosotros lo tenemos muy claro", sentenció Garriga.

"Un aumento de seguridad"

Los de Abascal insisten en señalar que, a su juicio, existe una vinculación directa entre inmigración ilegal e inseguridad. Por ello, el líder de la tercera fuerza política ha instado a sus dirigentes autonómicos a que, en caso de que las comunidades en las que gobiernan junto al PP tengan que acoger migrantes "contra su voluntad", exijan "inmediatamente" al Ministerio del Interior un "aumento de la seguridad", sin especificar en qué medidas consistiría la reclamación.

Abascal vaticina que el traslado de migrantes desencadenará un incremento de los "problemas de inseguridad", de "convivencia" y de "asistencia social", de los que responsabiliza al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Hemos dado instrucciones a nuestro representantes en las regiones y ayuntamientos de que no sean cómplices del Ministerio del Interior", expresó este lunes el líder de la formación.

Además, la dirección nacional de Vox insta también a sus representantes autonómicos a negar toda "contribución presupuestaria" para sustentar la acogida de migrantes, una postura que podría obstaculizar la aprobación de presupuestos autonómicos y locales allí donde el voto de Vox es decisivo y podría despertar roces con sus socios de Gobierno. "No podemos tolerar que se destine ni un recurso publico de los españoles si no es para garantizar que los españoles lleguen a final de mes, para garantizar la seguridad de las familias españolas y para garantizar el sistema de bienestar que merecen disfrutar todas y cada una de las familias de España", defendió este lunes Garriga.