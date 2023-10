Escrivá dice que no se informó del traslado de migrantes desde Canarias porque son estancias cortas y las gestiona el ministerio

José Luis Escrivá ha salido este lunes al paso de las críticas de algunos presidentes autonómicos ante el traslado de cientos de migrantes de Canarias a la Península en relación a la "falta de transparencia e información". El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado, durante la visita al Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, que no se ha informado a las comunidades autónomas y ayuntamientos de la situación hasta que no se ha tenido todo claro y que en esta ocasión, a diferencia de la llegada de refugiados ucranianos, "hay menor intensidad de colaboración con otras administraciones porque lo gestiona el ministerio".

Escrivá ha apuntado a que las estancias de los migrantes llegados de Canarias no llegan a superar un mes y "no suponen presión para los servicios públicos", de ahí que no se haya convocado hasta este martes una reunión con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y las comunidades autónomas para hablar del tema. "Es menos perentorio en comparación con otros casos", ha sentenciado. "Es una reunión de carácter informativo porque creemos que hay mucho desconocimiento sobre cómo funcione el sistema de acogida".

Según las últimas cifras facilitadas por el ministerio, en las últimas semanas han sido derivados entre 5.000 y 6.000 migrantes para descongestionar los centros de primera acogida de Canarias. "Tenemos un compromiso con Canarias desde 2020 de que allí las personas de acogida no pueden superar las 6.000 y lo estamos cumpliendo", ha aseverado el ministro en funciones.

El ministro ha insistido en que el Gobierno "ya ha gestionado otras crisis migratorias mayores a la de las últimas semanas en Canarias" y ha puesto de ejemplo la acogida de desplazados desde Kabul tras la crisis en Afganistán.

El titular de Migraciones también ha informado de la creación de campamentos en instalaciones militares en desuso. En concreto, el ministro ha avanzado que a final de la semana que viene el Gobierno abrirá un campamento transitorio en el Cuartel General Arteaga en Carabanchel (Madrid), así como una instalación junto al antiguo hospital militar en Cartagena. Posteriormente, una semana más tarde, el Ejecutivo abrirá otro campamento transitorio en la localidad madrileña de Alcalá de Henares en el Cuartel Primo de Rivera. "Tenemos aproximadamente unas 5.000 personas en hoteles y pensamos que podemos ir trasladándolos a estos campamentos que son más adecuados", ha asegurado Escrivá.