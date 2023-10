El Gobierno central ultima la puesta en marcha de dos alojamientos de urgencia en la Comunidad de Madrid para acoger a personas migrantes que han llegado en los últimos días a Canarias. El objetivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es descongestionar la red de acogida del archipiélago, que está saturada después de que este mes hayan llegado en patera hasta sus costas más de 13.000 personas, en la que es la peor crisis migratoria que vive España en los últimos 17 años.

El departamento que dirige José Luis Escrivá prepara los campamentos en terrenos del Ministerio de Defensa que están situados en el distrito de Carabanchel y en Alcalá de Henares. La ubicación que se maneja en la capital es el antiguo acuartelamiento General Arteaga del Ejército de Tierra, situado en la avenida de la Peseta, mientras que en la ciudad complutense no ha trascendido el lugar, según ha informado Efe.

Las instalaciones de Carabanchel podrían acoger a unas 450 personas, una cifra de plazas que Migraciones considera "ampliable", y estarían en disposición de funcionar en un plazo de dos semas, de acuerdo con las estimaciones facilitadas por el Ejecutivo. En el caso de Alcalá, de momento se desconoce la capacidad con la que se contaría.

"La apertura de esas nuevas plazas es fruto de la colaboración interministerial, entre otras administraciones y de las entidades sociales con las que trabajamos", han señalado fuentes del ministerio a este diario. Madrid no es la única autonomía que albergará instalaciones para aliviar el sistema de acogida de Canarias: hace unos días se anunció que Mérida tendría "un gran" recurso para alojar a migrantes y en comunidades como Aragón o Andalucía se están abriendo plazas en hoteles y albergues.

"El ministerio ha activado varios planes de contingencia para abrir nuevos recursos", han añadido desde Migraciones. "Se están abriendo nuevas plazas de acogida por todo el territorio", han abundado, y se van a ir habilitando más para poder atender a las personas que llegan a las costas españolas.

Polémica entre administraciones

Los planes del Ejecutivo central en funciones para aliviar la red de acogida de las islas Canarias provocó esta semana las críticas de varios ayuntamientos y autonomías gobernadas por el PP, que acusaron al Gobierno de falta de coordinación y de no informarles con suficiente antelación de las derivaciones.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se puso en contacto este martes con el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para abordar la cuestión de los traslados. La llamada se produjo después de que Isabel Díaz Ayuso se quejara el lunes de falta de información sobre este asunto, ya que hace días que se publicó que el Ejecutivo central barajaba la posibilidad de habilitar carpas para alojar a los migrantes en los terrenos militares de Campamento.

"A los inmigrantes no se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península (...) el Gobierno no se hace cargo de nada, no nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender", opinó la presidenta madrileña.

El ministro José Luis Escrivá ha reprochado el tono de las palabras de Díaz Ayuso, que ha calificado como una "absoluta falsedad" a la vez que un "insulto". "La toxicidad de esta declaración es máxima porque combina falsedades con un tono xenófobo, escondido con habilidad tras un aparente humanitarismo: nadie quiere que le sorprendan con "fardos"; e insolidario con Canarias al hablar de la Península y no de España", ha añadido el ministro en su perfil de la red social X, antes Twitter.

"Le pido al Gobierno de España que, en ejercicio de la lealtad institucional, informe y colabore con todas las administraciones y que no seamos los responsables públicos los que nos tengamos que informar por los medios de comunicación", ha señalado Miguel Ángel García tras el Consejo de Gobierno de este miércoles.

El consejero de Presidencia, y portavoz del Ejecutivo madrileño, también ha salido al paso de las críticas de Escrivá a Díaz Ayuso. "La presidenta pidió dignidad en el trato a las personas que están llegando a nuestro país y acción coordinada entre el Gobierno y las comunidades", ha aseverado, para insistir que, a su juicio, en este asunto debería haber "una acción coordinada" entre todas las Administraciones públicas.

"He pedido que se nos dé un traslado de la información, donde se nos diga el número de inmigrantes y, sobre todo, que se refuercen en su caso las medidas correspondientes para garantizar la seguridad", ha afirmado por su parte José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quien ha asegurado que el Ejecutivo central no ha demandado recursos al Ayuntamiento para habilitar los recursos asistenciales.