Ayuso critica la falta de información sobre el posible traslado de inmigrantes de Canarias a Madrid: "No se les puede tratar como fardos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que no ha recibido ninguna información del Gobierno central sobre un posible traslado de una parte de las miles de personas que están llegando en patera a las costas de Canarias a alojamientos temporales situados dentro de la región.

"Para variar no hemos sido informados absolutamente de nada, por lo menos hasta ahora, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros hasta la fecha", ha señalado la mandataria regional al ser preguntada por la cuestión. Y es que a finales de la semana pasada, 'El País' publicó que el Ejecutivo de la Nación en funciones estaría barajando como zona de carpas y contenedores para alojamientos temporales de migrantes los antiguos terrenos militares del barrio de Campamento.

"A los inmigrantes no se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península", ha opinado Díaz Ayuso para, acto seguido, pasar al ataque contra la gestión gubernamental. "El Gobierno no se hace cargo de nada, no nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender", ha añadido.

La jefa del Ejecutivo madrileño también ha subrayado que quiere conocer qué medidas está tomando el Ministerio del Interior para hacer frente a la crisis migratoria sin precedentes en varios lustros que está afrontando España y, en particular, las islas Canarias. "Es importante saber qué va a hacer el Gobierno para defender las fronteras", ha incidido la presidenta, "qué está haciendo para frenar estas oleadas de personas que están en esta situación irregular y que, por tanto, supone un problema para ellas mismas y para todos los demás". "Me temo que será otra negligencia de Marlaska con la inmigración, pero espero equivocarme", ha zanjado.