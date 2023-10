Feijóo censura la amnistía ante el PP europeo y pide "perdón" por el "ridículo" de España en el conflicto de Oriente Próximo

Alberto Núñez Feijóo ha aterrizado en Bruselas reivindicándose como el ganador de las elecciones generales en España, como el líder popular que hoy podría estar presidiendo su país si no fuera porque sus principios, que topan con las exigencias de los independentistas catalanes, le han hecho renunciar a la Moncloa; obviando, en este caso, que de haber aceptado los apoyos de Carles Puigdemont habría perdido otros necesarios como los de Vox. Tres meses después del 23-J, Feijóo ha acudido a la reunión de líderes del Partido Popular Europeo, en la que ha censurado la amnistía que estaría dispuesto a pactar Sánchez y ha pedido "perdón" por el "ridículo" de España en el conflicto de Oriente Próximo.

Así, tal y como ha reiterado el popular ante los medios, lo primero que ha hecho es informarles de que él no ha aceptado las condiciones de Puigdemont, quien pide una amnistía y un referéndum a cambio de sus apoyos para la investidura: "Sigo pensando que la amnistía es ilegal y por eso no soy presidente de España". Feijóo les ha explicado que el PSOE, el "perdedor" de las elecciones, "lleva tres semanas intentando buscar los apoyos suficientes" entre la "extrema izquierda" y los separatistas, y que, por el momento, Sánchez solo tiene "el visto bueno" de Bildu, desconociendo cuál es el acuerdo al que ha llegado con "el partido heredero político de ETA".

Ante esta situación, Feijóo ha subrayado de que él es partidario de que haya una repetición electoral el 14 de enero para consultar a los españoles sobre una ley de amnistía. El líder popular se ha negado a revelar la respuesta que habrían dado sus homólogos europeos. Tan solo se ha limitado a admitir que ha tratado el tema con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con quien ha hablado del Estado de derecho y la amnistía. "Lo que he comprobado es que el señor Reynders tiene bastante información de lo que ocurre en el ámbito del Estado de Derecho en España".

Además de analizar los resultados electorales, los miembros del PP europeo han manifestado la misma posición ante el conflicto en Oriente Próximo. Como ya había manifestado desde España, Feijóo ha condenado a Hamás y ha apoyado al pueblo israelita a quien le ha reconocido su derecho a la legítima defensa, claro que, siempre que "se respete el derecho internacional y se preserve la ayuda humanitaria". Si bien ha dicho coincidir con todos sus homólogos, ha lamentado que "la mitad del Gobierno en funciones en España" haya dicho que "en Israel se está produciendo un genocidio o que Benjamín Netanyahu tiene que comparecer ante la Corte internacional penal y que Sánchez no ha desautorizado ni cesado a las personas de su gobierno que defienden estos planteamientos antieuropeos".

"Llueve sobre mojado, hemos hecho el ridículo ante la guerra de Ucrania, cuando albergamos la cumbre de la OTAN y volvemos a hacerlo en el conflicto contra el terrorismo de Hamás. He pedido disculpas a mis colegas europeos y he comprometido el apoyo del PP con el planteamiento de la Comisión europea y el Parlamento europeo".

Niega contactos con Junts, pero"respeta" a Puigdemont

Un día después de admitir que "respeta" la figura del fugado Carles Puigdemont, el popular se reafirma en sus palabras: asegura que le "respeta" porque "todo el mundo sabe lo que pide" frente a otros que "mienten mucho". "En consecuencia, no creo yo que esto sea ninguna novedad y creo que España no tiene ningún problema con la opinión que tengo yo del señor Puigdemont, ¿por qué? Porque yo no he venido a hablar al señor Puigdemont y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, sí. Yo no he negociado ninguna exigencia con el señor Puigdemont, el señor Sánchez sí", ha subrayado.

En todo caso, Feijóo ha negado haber mantenido contactos de forma "directa" con el expresidente catalán, pese a que en los días previos a su investidura el PP hubiera mantenido conversaciones informales con Junts. Asimismo, el popular se ha desmarcado de la propuesta de los empresarios catalanes, que han defendido una amnistía pactada con el PP. "No se dan las circunstancias que el Círculo de Economía impulsa porque no están hablando de reconciliación, sino de transacción política ni están hablando de acuerdos de Estado, sino de un acuerdo contra el Estado". "Estamos en consecuencia en las antípodas de las condiciones que plantea el Cercle de Economía", ha concluido.