Unos 300 efectivos de Policía blindarán Sevilla en la noche de Halloween

Sevilla se blinda para la noche de Halloween con cerca de 300 agentes de Policía. El Ayuntamiento incrementará el 31 de octubre el dispositivo de Policía Local con cien agentes más en el turno de noche y del mismo modo, la Policía Nacional reforzará este mismo turno con otro centenar de efectivos mas. Por lo que unos 150 y 112 policías de cada cuerpo, respectivamente, patrullarán las calles de la ciudad para velar por los ciudadanos en la noche de los muertos vivientes.

El Ayuntamiento ha alertado sobre la celebración de una treintena de fiestas privadas y que es un día en el que se "prevén incidentes". El objetivo es evitar los altercados del año pasado, por los que fueron detenidos 18 menores, si bien descarta que haya amenaza terrorista o que este sea el motivo del aumento policial.

Así lo ha confirmado el alcalde, José Luis Sanz, tras la Junta Local de Seguridad que se ha reunido este jueves con motivo de las fiestas que se van a celebrar en Sevilla el próximo martes y que hasta este miércoles, según han confirmado fuentes municipales, se han "rastreado" un total de 28 fiestas en establecimientos.

El operativo actuará en toda la ciudad, ya que, hasta la fecha no se ha recibido ningún aviso en las redes sociales de ninguna celebración en concreto que pueda producir mayores incidentes. Si bien, ha detallado que intervendrá tanto en la vía pública como en los locales de ocio nocturno y estará vigilante de la venta de fuegos artificiales y de alcohol a menores.

La reunión, que ha estado presidida por el alcalde, ha contado también con la presencia de la subdelegada del Gobierno, responsables de Policía Nacional y Policía Autonómica y el delegado de Fiestas Mayores y seguridad ciudadana, así como el jefe de la Policía Local de Sevilla.

El alcalde ha destacado que será un "dispositivo muy potente", con objeto que "no ocurran incidentes como pasó el año pasado" y estará "pendiente de que no pase nada". Cabe recordar que en 2022 fueron detenidos 18 menores de edad, a los que les fueron intervenidos pasamontañas, caretas de plástico, cuchillos de cocina, machetes, navajas y objetos contundentes como palos de madera, que los menores habrían usado en la comisión de los atracos.

Aunque el incremento del dispositivo policial se realizará en la noche del 31 de octubre, también se actuará en el fin de semana previo. Estos operativos se suman a la tarea preventiva y a los controles que se vienen realizando desde hace varias semanas en discotecas y que seguirán haciendo hasta la misma noche de Halloween, y que se han incrementado con motivo de los incendios producidos en dos establecimientos de Murcia a finales del mes de septiembre, que se saldaron con trece víctimas mortales.

Cabe recordar además que hace solo unos días el Ayuntamiento suspendía el 'apocalipsis zombie' que estaba previsto celebrar en la noche de Halloween para amenizar la jornada a los jóvenes en algunos barrios, alegando que el servicio contratado no garantizaba la seguridad, descartando en todo caso la amenaza terrorista. A este respecto, el primer edil ha insistido en que no hay amenaza de ningún tipo, los 'Latin Grammy' no ha hecho llegar la organización ninguna preocupación porque la semana de noviembre.

No obstante, esta misma semana, el propio alcalde aseguraba en la cadena Cope que la noche de Halloween es "la más peligrosa del año" y este miércoles ha señalado que "se presta a que haya determinados incidentes, se trata de cuidar al extremo de que no vuelvan a pasar y que los niños salgan con seguridad a la ciudad de Sevilla".