Vuelcan con una excavadora la furgoneta de unos ladrones que querían robar en su nave y los dejan encerrados

Los empleados de una nave industrial de Guadalajara han decidido vengarse de unos extraños que entraron en sus instalaciones. Lo han hecho, además, dejándoles encerrados y volcando su furgoneta con una excavadora.

Así se muestra en las imágenes, grabadas por los presuntos ladrones para defender su inocencia. En ellas se puede ver como varios hombres entran en la nave y, tras haberles pillado 'in fraganti' dentro de las instalaciones, los empleados deciden dejarles encerrados a la espera de que llegue la Guardia Civil.

Pero la cosa no se quedó ahí: uno de los trabajadores aparece con una excavadora y decide volcar la furgoneta que habían traído los supuestos ladrones. "Si queréis llamar a la Guardia, llamadla", dice uno de ellos.

"Dale la vuelta que la vea que está vacía, que no tengo nada, la pongas para donde quieras. Mira que está vacía, que es que no le he cogido nada", añade el presunto ladrón.

"No he cogido nada, lo que usted ve es que vamos a por cuatro cartones. ¿Es que no ve? Son cuatro cartones. ¿No ve que solo hay cuatro cartones? Nos dedicamos a coger cartón", insiste en las imágenes, que se han vuelto virales en redes sociales.