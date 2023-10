Una bailarina de Chanel acaba en el hospital tras ser picada por las chinches en Zaragoza: "Me han devorado, es muy 'heavy'"

Las imágenes de chinches por todos los rincones de París circulan por redes sociales desde hace semanas. Allí, las unidades de fumigación y el Gobierno han tenido que poner medidas para intentar paliar esta plaga que, ahora, parece haber cruzado la frontera.

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental ha advertido que la presencia de estos insectos se trata de un problema emergente en casi todo el mundo y que ya afecta a España.

De hecho, desde enero hasta septiembre de 2023, las plagas de chinches de cama aumentaron un 71% respecto al mismo periodo del año anterior, según afirma la empresa especializada en plagas Anticimex, que precisa que el mayor volumen de avisos recibidos procedió de Madrid, seguida de Cataluña con especial incidencia en Barcelona, Comunidad Valenciana y Baleares y Aragón.

Precisamente una ciudad de esta comunidad, en este caso Zaragoza, es el escenario de un testimonio que se ha hecho viral en las últimas horas en las redes. Es el de María, bailarina de Chanel, que terminó en el hospital al ser picada por las chinches cuando acudió a la capital maña a hacer un bolo.

En el vídeo de TikTok, que acumula millones de visualizaciones, ha compartido su caso: "Yo me fui a trabajar a Zaragoza, tenía un bolo con Chanel, y nos pusieron en un hotel que es una fantasía, pero con chinches", señala la bailarina, mientras enseña la cara, los brazos y el cuello, que han sido las partes más afectadas por la picadura de este insecto. "Me han devorado, literal".

"No dormí casi nada del picor, no paraba de rascarme. De hecho, me he hecho heridas. Nada más levantarme fui a la farmacia y la chica me dio una pomada para el picor. Por la noche fui al hospital porque me picaba muchísimo todo el cuerpo y quería una pastilla", detalla.

"Esto no es deseable para nadie. El picor es muy heavy, es que me pica muchísimo, y mira que me he echado la pomada cuatro veces al día y me pica un montón", concluye.