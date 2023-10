La exclusiva de la boda de Isa Pantoja y Asraf, en régimen de gananciales, la gran pena de la novia y su "nueva familia"

Lecturas ha sacado este lunes a la calle un número especial con motivo de la exclusiva de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, que tuvo lugar el pasado viernes.

La revista hace un repaso a su historia de amor, desde que hace cuatro años se conocieran en GH VIP. Una bonita historia en la que han luchado contra viento y marea por su amor, sellado por fin ante 140 invitados.

Entre ellos no se encontraba Isabel Pantoja, que ha sido la gran pena para Isa P, según detalla la publicación. "No he invitado a María del Monte. Una cosa es que esté aquí Jorge Javier, le tengo mucho cariño, pero creo que era demasiado por si acaso mi madre al final venía", asegura la novia.

Ella también sorprendió a su chico con unas palabras en árabe. Entre lágrimas, él respondió: "Te amo. Eres la novia perfecta. No quiero separarme de ti nunca".

En la portada salen, además de los novios, casados en régimen de gananciales, Jorge Javier Vázquez y Anabel Pantoja, que compartió el evento con su actual pareja, David Rodríguez.

"Ahora tengo una familia nueva, he creado mi familia con Asraf. Es mi sueño", aseguró Isa, que estaba encantada con que Jorge Javier fuera el padrino: "Era superimportante agarrarme del brazo de alguien de quien estoy supersegura y que no me va a dejar caer".