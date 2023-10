Maarten Wetselaar: "El avance de la transición energética es uno de los mayores retos que tendrá el próximo Gobierno"

Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa, lleva ya más de año y medio trabajando para la compañía en España. Por ello, ha querido compartir a través de su perfil en la red social Linkedn una reflexión acerca del potencial que tiene el país de cara al futuro en materia energética.

"El avance de la transición energética es uno de los mayores retos que tendrá el próximo Gobierno", ha indicado Wetselaar en su escrito, donde también ha contado que, a su llegada, viajó por todo el territorio en coche eléctrico para conocer mejor sus características.

"Me encontré con una red de acceso a cargadores manifiestamente mejorable, que nos hacía localizar las etapas por puntos de recarga y no por las ciudades que queríamos visitar. Es, sin duda, una anécdota, pero que me sirvió para comprometerme aún más con los cambios que estamos impulsando", describe el consejero delegado.

1.800 puntos de recarga

Y, por ello, el CEO de Cepsa ha celebrado las medidas que llevarán a cabo: "Hoy precisamente acabamos de anunciar el préstamo de 150 millones de euros que nos ha concedido el European Investment Bank (EIB) para el despliegue de 1800 puntos de recarga ultrarrápida de coches eléctricos en España y Portugal".

Unos cambios que se unen a los "grandes pasos en transformación" que la compañía ya ha hecho en estos últimos meses. "Me ilusiona estar en España para liderar este cambio, pues estoy convencido de que es el país con mayor potencial para aprovechar las oportunidades en el contexto de transición ecológica europea" manifiesta Wetselaar.

Además, ha querido destacar la posición destacada de nuestro país en este proceso de cambio: "España tiene las mejores condiciones de partida, entre ellas su clima, su posición estratégica, el apoyo de los agentes sociales o el expertise y el talento que atesoran los profesionales de las empresas del sector. Ahora bien, si España quiere liderar, es necesario que trabajemos juntos para impulsar el cambio".

"Desde Cepsa seguiremos apostando por la colaboración para permitir que España aproveche todo su potencial y lidere el proyecto de transición energética y reindustrialización más ambicioso de Europa", concluye el consejero delegado.