Sánchez evita hablar de la amnistía: "Estamos negociando"

La amnistía es el tema por excelencia en todo lo que rodea a la posible investidura de Pedro Sánchez, pero él sigue sin pronunciar la palabra ni tampoco entra al fondo del tema. "Estamos negociando", se ha limitado a decir a su llegada este jueves a las cumbres europeas que se celebran en Granada. "Yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen por qué no me refiero a ello directamente", aseguró después de que los periodistas le consultaran varias veces sobre el asunto. No se pronunció tampoco sobre ello el Alto Representante, Josep Borrell. "No es el momento ni el lugar para hablar sobre ello, ya habrá tiempo".

Sánchez mantiene que las conversaciones con los grupos parlamentarios están en marcha, incluidas las que mantendrá en los próximos días tanto con Junts como con Bildu. Repitió además que "se han perdido cinco semanas" con la investidura fallida del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que ahora su objetivo es "llegar a un acuerdo" no solo de investidura, sino también para toda la legislatura. Esto, por supuesto, incluye la reedición de un Gobierno de coalición del PSOE con Sumar. Eso sí, desde la formación que lidera Yolanda Díaz alertaron este miércoles de que faltan "muchas cosas" por hacer para el pacto.

Esto llega después de que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, haya sido muy crítico con el papel del líder del PSC, Salvador Illa, en las negociaciones entre el partido independentista y los socialistas para llegar a un acuerdo e investir a Sánchez.

“Salvador Illa no podrá ser nunca un interlocutor válido para ganar confianza”, ha escrito Puigdemont en X, antes Twitter. En el mensaje, el expresidente catalán ha hecho referencia a las palabras de Jordi Pujol en El Nacional, donde recomendó al independentismo evitar la “candidez” durante las negociaciones. "Tiene razón", sentenció.

Por su parte, precisamente Díaz se reunirá este jueves en Barcelona con los secretarios generales de CCOO y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente. En una reciente entrevista, la también vicepresidenta segunda desgranó que iba a viajar a Cataluña para reunirse con agentes sociales, una vez se confirmara el rechazo del Congreso al intento de investidura de Feijóo.

También en septiembre el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, defendió que para avanzar en la resolución del conflicto catalán sería positivo que la sociedad civil pueda estar implicada en un posible acuerdo sobre la amnistía y que no se limitara a un pacto entre partidos.