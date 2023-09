El Congreso niega definitivamente la investidura a Feijóo con la mayoría que Sánchez quiere reunir para ser presidente

Fracaso definitivo del intento investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno. El Congreso de los Diputados volvió a negar este viernes su confianza al candidato, 48 horas después de haberlo hecho por primera vez. El líder del PP obtuvo los votos favorables de su partido, Vox, UPN y Coalición Canaria, y los votos en contra de todo el resto de la Cámara: PSOE, Sumar, ERC, Junts (menos un diputado, que se confundió), EH Bildu, PNV y BNG. Son todos esos los partidos con los que, a partir de ahora, el líder socialista Pedro Sánchez intentará ahormar una mayoría suficiente que le permita seguir en la Moncloa.

La segunda y definitiva votación de la investidura de Feijóo, en la que al candidato le hubiera bastado con obtener más síes que noes para convertirse en presidente del Gobierno, no estuvo exenta de sorpresas. El anuncio oficial del resultado se retrasó unos minutos porque el diputado Eduard Pujol (Junts) se equivocó, dio su voto favorable a Feijóo y, acto seguido, se desdijo. Tras unos minutos de desconcierto, la Mesa del Congreso decidió considerar nulo el voto de Pujol, lo que generó airadas protestas en la bancada de la derecha. Finalmente, la investidura contó con 172 votos a favor, 177 en contra y uno inválido.

Más allá de esa anécdota, el breve debate de este viernes fue prácticamente un calco del que tuvo lugar hace un par de días. Feijóo insistió en el mensaje que ya trasladó durante las sesiones del martes y el miércoles: que el PP ha actuado con "integridad" y sin faltar a su "palabra", y que si es Sánchez y no él quien puede convertirse en presidente es precisamente porque el socialista no cumple sus compromisos, en concreto con los de no aprobar una amnistía para los encausados por el procés.

"Ante lo expuesto a los ciudadanos no hay vuelta atrás: o han mentido los partidos independentistas o ha mentido el PSOE, y yo tengo claro" cuál es la alternativa correcta, sostuvo Feijóo, que como ya hiciera hace unos días fue muy insistente a la hora de criticar la posible amnistía a los encausados por el procés. "Amnistía: ¿sí o no? Yo digo no, ¿y usted? Referéndum: ¿sí o no? Yo digo no, ¿y usted?", espetó directamente el líder del PP a Sánchez, a quien exigió que "tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si vuelve a ser presidente".

Una vez fracasada de manera definitivamente la investidura de Feijóo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tendrá que comunicar de manera oficial el resultado de la votación al rey Felipe VI. En los próximos días, el jefe del Estado iniciará una nueva ronda de contactos con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para, posteriormente, designar un nuevo candidato a la investidura, que con toda probabilidad será Sánchez. A partir de ahí, dependerá de Armengol fijar la fecha del nuevo debate de investidura, si bien el líder del PSOE aún no tiene amarrados los apoyos que le permitirían seguir siendo presidente.

El referéndum, protagonista

Durante el breve debate de este viernes, tanto ERC como Junts aprovecharon para poner sobre la mesa sus exigencias a Pedro Sánchez. En concreto, los republicanos le exigieron "fijar definitivamente" las condiciones para un referéndum de autodeterminación, una condición que comparten con Junts, que insistieron en que "votar no es dividir". Todo ello, apenas unos minutos después de que la mayoría que tienen los diputados independentistas en el Parlament de Cataluña aprobara una moción en la que se vincula la investidura de Sánchez precisamente a que se fijen estas condiciones para realizar la consulta de secesión.

El PSOE, no obstante, evitó hacer ninguna referencia a la amnistía o el referéndum en su réplica a Feijóo. El encargado del discurso fue, de nuevo, el exalcalde de Valladolid Óscar Puente, que pronunció unas palabras menos encendidas que hace un par de días pero acusó al líder del PP de haber "utilizado" a Felipe VI para reforzar su liderazgo al frente del partido. "Al fin sale convertido en líder de la oposición", ironizó Puente, que aseguró que Feijóo ha hecho un uso espurio de las instituciones del Estado para su "farsa personal".