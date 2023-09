Feijóo descarta una abstención para investir a Sánchez y evitar al independentismo y reta al líder del PSOE a ir a elecciones

Alberto Núñez Feijóo ha empleado sus últimos diez minutos como candidato a la investidura para hacer un rápido repaso a las "mentiras" con las que Pedro Sánchez aspira a reeditar su Gobierno. El popular se ha autoproclamado líder de la oposición y ha avanzado que no ayudará al socialista a mantenerse en la Moncloa aunque eso dé la llave al independentismo. "No me pidan luego lo que ustedes le niegan ahora al partido más votado", ha lanzado Feijóo, que al mismo tiempo ha retado a Sánchez a ir de nuevo a elecciones y permitir a los españoles votar con lo que saben ahora sobre la amnistía.

En esta línea, Feijóo ha recordado al líder socialista las numerosas ocasiones en las que ha defendido que la amnistía no entra dentro de la Constitución. La última, en plena campaña electoral. Por ello, el popular ha desafiado al socialista a que "no se esconda" y suba a la tribuna -que finalmente no ha hecho- para aclarar lo que "tendrán que sufrir" los españoles en la próxima legislatura. "Amnistía, ¿sí o no? Referéndum, ¿sí o no? No se pidió el consentimiento a los españoles. No hay consentimiento para ello". De ahí que Feijóo haya retado a Sánchez a repetir elecciones: "Si quieren hacerlo, lógrenlo en las urnas con transparencia y honestidad".

Una vez asumido, como lo tenía desde que se inició el proceso, que perdería la investidura, Feijóo ha dibujado un negro futuro para los españoles que solo puede acabar en dos salidas que "no serán honrosas: la primera es el Gobierno de la mentira y la segunda, una repetición electoral". En todo caso, ha vuelto a apelar a la "conciencia" de los diputados socialistas y acallando a quienes le han acusado de llamar al transfuguismo. "Apelar a la coherencia y apelar a la conciencia no es apelar al transfuguismo sino a la integridad personal y política".

A escasos minutos para perder la investidura, Feijóo ha puesto en valor su la utilidad de esta, así como su palabra dada. "Algunos diputados de esta Cámara me reprochan que tengo los mismos apoyos [172] con los que contaba hace dos meses. Los diputados que me reprochan que tengo los mismos votos que esto son precisamente los mismos que ya no pueden sostener lo que decían entonces. Lo que yo siempre mantengo todo este tiempo y lo haré siempre son los principios, los compromisos que doy y la palabra que tengo". A lo que ha añadido: "Llámenlo fracaso si quieren, pero ya no hay posibilidad de triunfo para ningún candidato, aunque logre la Presidencia, porque no existe ningún éxito posible en el engaño o en la mentira".

Para concluir, Feijóo se ha dirigido a los españoles para transmitirles un mensaje de "seguridad" y "esperanza" de que hay una fuerza política que, aunque sea desde la oposición, va a defender "los mismos valores que la mayoría de los españoles comparten". "Si ahora nos corresponde hacerlo desde la oposición, más pronto que tarde lo haremos un desde un Gobierno -éste sí- que será para todos los españoles, y con un presidente -este sí- que está exclusivamente al servicio de los españoles".