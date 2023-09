Moreno desafía al PSOE andaluz a que "alce la voz" contra Pedro Sánchez y la amnistía: "Todo esto por un puñetero sillón"

El Parlamento andaluz sigue siendo, una semana más, fiel reflejo del escenario político nacional, con sesiones de control e intervenciones de los grupos, especialmente del PP y del PSOE, en las que el debate territorial acapara casi todos los minutos. Y más en la sesión de este jueves, un día después de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo y con una moción de rechazo de la amnistía sobre la mesa que solo han respaldado Vox y el PP-A, que ha instado a los socialistas andaluces a rebelarse contra Pedro Sánchez y sus posibles pactos con los independentistas.

"La dignidad de Andalucía está por encima de Sánchez y del PSOE", ha aseverado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que en un tono especialmente vehemente ha pedido al PSOE andaluz de Juan Espadas que "recapacite", que "no pierda la voz" ni la capacidad de tener un "perfil propio" ante lo que considera un "disparate colosal", en alusión a la amnistía y al referéndum catalán. Algo que el líder del Ejecutivo andaluz ha definido no como una "respuesta política por convicción", sino "por necesidad por un puñetero sillón" en la Moncloa.

Moreno, además, ha asegurado no entender cómo "hace tan solo dos meses" tanto el presidente del Gobierno en funciones como sus ministros afirmaban que estas medidas "no cabían en la Constitución", y ahora, "si el líder cambia de opinión por un puro interés personal, obliga a todo un partido con más de un siglo de historia a cambiar de opinión". En este punto, el presidente de la Junta ha concedido que la Presidencia de Gobierno "es importante, claro", pero "no a cualquier precio".

De salir adelante las negociaciones de Ferraz con los partidos independentistas, que "tienen una codicia absoluta y van a absorber todos los recursos que puedan", ha dicho Moreno, los socialistas andaluces estarán "atrapados" y con un discurso "imposible" en Andalucía, una comunidad, ha reiterado el popular, que saldrá perdiendo. "¿Bildu va a beneficiar a los malagueños, a los sevillanos, a los onubenses?; o Esquerra, con las barbaridades que ha dicho de los andaluces, ¿va a beneficiar a Andalucía?", se ha preguntado el presidente andaluz, que ha insistido en que hablar de amnistía es hablar de "romper el marco constitucional".

Espadas, por su parte, ha aludido al discurso de Feijóo en el Congreso de los Diputados y ha criticado que dedicara la "primera media hora" a hablar de una propuesta, en alusión a la amnistía, que "dicen ustedes que un partido va a poner encima de la mesa como exigencia a un presidente que ni siquiera se somete a la investidura". Al tiempo que ha lamentado los "insultos e injurias" que Sánchez "ha recibido durante todo este mes".

El secretario general de los socialistas andaluces ha acusado también a los populares de "no tener un proyecto de convivencia para España" y ha afeado a Moreno que es su "mala gestión" la que hace "saltar por los aires la igualdad" en Andalucía.