Apuñalamiento masivo en un instituto de Jerez: un estudiante de 14 años ataca con cuchillos a profesores y alumnos

Un estudiante de 14 años ha sembrado el pánico este jueves en el instituto de Secundaria Elena García Armada de Jerez al atacar con dos cuchillos a profesores y alumnos del centro antes de ser detenido por agentes de la Policía Nacional.

El ataque se produjo pasadas las 8 de mañana, cuando las clases acababan de comenzar, y tuvo lugar en el interior de un aula de tercero de la ESO. Según el relato de uno de los alumnos, el agresor se fue enfadado a la parte de atrás de la clase, donde estaba su mochila, y extrajo de ella dos cuchillos con los que comenzó a atacar indiscriminadamente a los presentes.

"Ha empezado a acuchillar a todo el mundo, le ha dado a la profesora en el ojo y a mi profesor en la cabeza; a mi amigo le ha dado en el tríceps. Yo no me he desmayado de milagro", ha manifestado otro alumno en Canal Sur.

La Policía Nacional recibió la llamada de alerta a las 8.25 horas y rápidamente se personó en el centro educativo, donde los agentes procedieron a la detención del agresor, que ya había sido reducido por dos profesores.

Durante el ataque ha resultado herida de gravedad en un ojo la profesora de Biología que se encontraba en la clase en ese momento. La víctima ha sido trasladada al hospital de Jerez para ser intervenida quirúrgicamente en el párpado, ya que su lesión es compleja, aunque no se teme que pueda perder el ojo, según fuentes del Servicio Andaluz de Salud.

Además, hay otros dos profesores heridos y dos alumnos, aunque sus heridas son de carácter leve. Los dos profesores y uno de los alumnos fueron trasladados al hospital de Jerez, mientras que el otro estudiante herido fue atendido en un centro de salud cercano.

Al tener 14 años ya es imputable

El agresor fue conducido por la Policía Nacional a la comisaría de Jerez de la Frontera antes de pasar a disposición de la Fiscalía de Menores: al ser mayor de 14 años ya es imputable, tal y como establece la Ley del Menor.

La Policía desconoce, por el momento, los motivos que llevaron al detenido a atacar indiscriminadamente a profesores y alumnos, aunque en el entorno del instituto apuntan a que podría sufrir algún tipo de problema psicológico.

"No es un chico problemático, pero está siempre solo y tiene 'un toque'. Yo creo que se le ha ido la cabeza", ha señalado un estudiante del mismo curso, mientras que el padre de otro alumno ha relatado que el agresor ya había protagonizado algún episodio violento, como tirar sillas en clase. Vecinos de la zona han indicado a 20 Minutos que entre los padres se comenta que el agresor "tiene algún grado de autismo o Asperger".

¿Posible caso de 'bullying'?

La Policía investiga si detrás de las causas podría haber algún caso de bullying o acoso, aunque la dirección del centro asegura no tener constancia de ello. No obstante, una alumna ha relatado que hace unos días hubo una disputa entre el autor del apuñalamiento y uno de los heridos y que también había sufrido insultos.

"No sé si era una niña o un niño, que le echó agua, y él se ha querido vengar. También ha ido a por otro de la clase de al lado, que creo que le decía cosas, supongo que le insultaba", ha contado esta compañera, quien ha añadido que siempre veía al detenido "solo en el recreo" y que, además, "hablaba solo" y "no es sociable".

Asimismo, ha declarado que "el día anterior le dijo a un amigo mío que no fuera al instituto", dejando entrever que el agresor pudo haber planeado el ataque con antelación.

Clases suspendidas y desalojo del centro

Tras la detención del agresor, los alumnos del IES Elena García Armada fueron concentrados en el patio y muchos padres acudieron a las puertas del centro para recoger a sus hijos. En el exterior se formó un gran revuelo, con padres pidiendo abrazar a sus hijos, periodistas, facultativos sanitarios y efectivos de la Policía, que acabaron acordonando la zona.

El Servicio Andaluz de Salud ofreció un servicio de asistencia psicológica a los heridos, así como al resto de alumnos, y la dirección del instituto decidió finalmente suspender las clases, procediéndose al desalojo del centro de forma ordenada.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se desplazó al lugar y pidió "reflexionar" sobre lo acontecido en ese instituto, inaugurado hace solo dos años en la barriada de San José Obrero. "Ha sido demoledor y dramático. Tenemos que tener serenidad para abordar la situación, pensando siempre en lo mejor para los niños y las niñas que han sufrido y también para sus familias", dijo.

Los sindicatos de enseñanza han subrayado la necesidad de que se implementen medidas "para garantizar que los centros educativos sean siempre espacios seguros". En ese sentido, CSIF Andalucía ha reclamado "la necesaria ampliación de plantillas docentes, de forma que se minore el número de alumnos a los que atender, lo que redundaría claramente en una mejora del clima de convivencia".