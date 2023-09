Jerez de la frontera ha amanecido este jueves con la conmovedora noticia de un apuñalamiento en un aula de 3º C del instituto Elena García Armada. Un audio grabado por un alumno, testigo del suceso, revela que el agresor, que probablemente tendría "autismo", que se ha ido "al final de la clase", ha abierto la mochila y "ha sacado dos cuchillos".

"Ha empezado a acuchillar a todo el mundo, le ha dado a la profesora en el ojo y a mi profesor en la cabeza; a mi amigo le ha dado en el tríceps", manifiesta el alumno en 'Hoy en día' de Canal Sur. El testigo describe las dos armas eran similares a "una navaja".

"Estamos asustados, yo no me he desmayado de milagro", expresa el joven, que afirma que a la profesora "se la han llevado en ambulancia" y que el profesor "está bien, con una venda en la cabeza, pero está bien".

Un menor de 14 años ha sido detenido este jueves en Jerez de la Frontera tras agredir con un arma blanca a dos profesores y a tres alumnos en el instituto Elena García Armada del barrio San José Obrero de la ciudad, según han informado fuentes policiales. La Policía en la puerta del instituto

Otro alumno de la clase contigua ha declarado en los micrófonos de Canal Sur que ha empezado a escuchar "muchos gritos desde el pasillo" y la profesora ha ordenado a todos los jóvenes que salieran del aula "hacia abajo". "He mirado hacia la clase donde estaba ocurriendo y he visto al chaval con los dos cuchillos así con cara de querer pinchar a todo el mundo, retenido por los profesores". "He visto la herida del profesor en la cabeza, la herida de la profesora en el ojo", narra el adolescente.

"El niño era un poquito conflictivo, también alguna vez se ha peleado, pero tampoco de mucha gravedad", describe. "Se pelea mucho, se le van los modales muy rápido", apunta. Además, anota que "le han retenido los profesores como han podido, incluso con la herida en la cabeza, en una esquina".