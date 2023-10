Ángel Martín, sobre el vínculo entre perros y humanos: "A mí me han ayudado a gestionar algunas emociones de forma más sencilla"

Que nuestras mascotas nos aportan multitud de beneficios no es nada nuevo. Cada vez hay más estudios que demuestran las ventajas de convivir con perros, gatos y otros animales de compañía y, de hecho, cada vez es más evidente que el vínculo que establecemos con ellos es capaz de convertirnos en mejores personas, ayudándonos a tener una vida más saludable y feliz.

Así lo muestra el estudio realizado por Ultima (marca de Affinity) ‘Más humanos’, que afirma que compartir nuestra vida con perros y gatos nos vuelve más responsables, alegres, cariñosos, activos, tolerantes y humanos. El objetivo de la campaña es mostrar "el poder transformador que estos animales tienen sobre la vida de las personas en una sociedad como la actual, cada vez más deshumanizada", expresan.

El actor, guionista y humorista Ángel Martín, que ha participado en la campaña, ha compartido con 20minutos algunas de sus conclusiones tras conocer los datos del estudio de Ultima, que afirman que nueve de cada diez españoles considera que los animales mejoran nuestra calidad de vida. "En mi caso, Roco y Sena me han ayudado en todo", asegura. "Todo lo que puedes aplicar respecto a tener paciencia y comprensión, por ejemplo".

"Con los perros ocurren accidentes como que vas a ponerles el cuenquito de agua y justo salta con la mala suerte de que tira todo el agua y no te queda más remedio que fregarlo y ponerle otro", ejemplifica el que era presentador de Sé lo que hiciste. "Y hay que tener paciencia, no te vas a enfadar por eso".

Armarse de paciencia y comprensión

Martín convive con sus dos pitbulls, Sena, de once años y Roco, que va a cumplir tres. "Los dos son rescatados de la perrera. A Roco lo abandonaron de cachorro en Tenerife y, como acabábamos de perder a otro perrete y queríamos intentar mantener el tener dos perros, buscamos un cachorro para que se llevara bien con Senna, ya que teníamos la certeza de que con los cachorros ella no daba ningún problema (siempre teniendo también en cuenta el periodo de adaptación", detalla.

"Esta fue la razón por la que decidimos ir a por un cachorro y, la verdad, fue un acierto porque se llevan muy bien y, además, el aprendizaje es guay cuando tienes un perro adulto porque ayuda mucho a la educación del cachorro", añade el humorista. "Es muy bonito verlos crecer juntos, cómo se enseñan, cómo evolucionan..., aunque sigues necesitando tener mucha paciencia también".

Martín hace hincapié en esto último, recordando el trabajo que hay detrás de encargarse de un cachorro. "Durante un tiempo te tienes que convertir en su sombra, por eso me da pena la gente que los adopta solo por ser bonitos", comenta.

Tendemos mucho a estallar y entrar en cólera y gracias a los perros aprendes a tener más paciencia

Como decía previamente el actor, todas estas vivencias y la convivencia con sus dos perros le han ayudado mucho a tener más paciencia, entre otros. "Tendemos mucho a estallar y entrar en cólera y gracias a los perros aprendes a tener más paciencia y a que te dejen de molestar los accidentes, porque son eso, simples accidentes", dice haciendo referencia al ejemplo del cuenco de agua. "A mí me ha ayudado a tratar las cosas con mucha más calma y a ser más comprensivo".

"Creo que nos ayuda en esos aspectos porque no tenemos otra opción de comunicarnos con ellos, más allá de prestarles atención", añade el humorista. "No hay palabras, por lo que tenemos que estar súper atento y tratar de entender en cada ocasión que ha podido pasar. Por ejemplo, si tú y yo tenemos un encontronazo, podemos decirnos cosas que no queríamos decir y, si nos prestáramos más atención, probablemente nos daríamos cuenta de que estamos discutiendo por movidas que no tienen que ver con nosotros".

El actor aclara que, sin quererlo, "muchas veces usamos a otros como saco de boxeo por cosas que no nos corresponden y, con los animales, como no existen estas confusiones, prestamos más atención a los detalles y nos damos cuenta de que no hay rencor", asegura.

Respecto a los beneficios que aportan los animales de compañía que destaca el último estudio de Ultima, Martín considera que lo más importante es el amor incondicional. "Descubres a un ser que está lleno de amor y que nos quiere por el simple hecho de cuidarlo", explica. "Por otro lado, logran que tengamos una serie de rutinas que son extremadamente prácticas. Por ejemplo, es fácil que un día que estés de bajón o cansado te quedes todo el día en el sofá o la cama, pero cuando tienes un perro tienes que salir a dar un paseo sí o sí".

"Así te empiezas a dar cuenta de que por mal que estés, hay muchas cosas que son más inteligentes de hacer que quedarnos en casa, pero claro, esto lo descubres cuando has probado los dos mundos", asegura. "A mí me han obligado a que me de el aire siempre y ahora, aunque no esté con los perros, siempre salgo a dar un paseo".

A mí me tiene que apetecer mucho un plan (o tratarse de algo de trabajo) para decir ‘hoy voy a pasar poco rato con los perros'".

Por otro lado, Martín cree que nuestras mascotas también pueden ayudarnos mucho a nivel emocional. "A mí me han ayudado a que algunas gestiones emocionales sean más sencillas, como el ejemplo de salir aunque estés de bajón que he mencionado, pero también me han obligado a estar más estructurado en el día a día", añade.

"Vivimos en un momento en el que parece que hay que estirar los ratos fuera de casa y, en mi caso, saber que tengo una responsabilidad esperándome allí hace que, si paso cuatro horas fuera, quiera volver para asegurarme de que están bien", detalla. "Porque al final reorganizas tu lista de prioridades y te das cuenta de las cosas que realmente importan. A mí me tiene que apetecer mucho un plan (o tratarse de algo de trabajo) para decir ‘hoy voy a pasar poco rato con los perros'".

Por último, Martín reflexiona sobre cómo ha cambiado la tenencia de animales, concretamente la de los perros, con respecto a hace diez años. "Es un mundo muy distinto y creo que quizás les cuidemos más", opina.

"Creo que hacemos un esfuerzo mayor por tratar de educarlos, yo por ejemplo siempre trato de trabajar con educadores que, lejos de lo que la gente se cree, te educa a ti (no al perro) y te explica cómo tienes que comportarte con él. Eso al final hace que disfrutes más con el perro", concluye.