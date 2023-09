Almeida focalizará el Pleno en la amnistía mientras la oposición cierra filas con la L11

El Pleno de Cibeles ya está de regreso. Al menos, de forma ordinaria. Tras la sesión extraordinaria que tuvo lugar a finales de julio para sacar adelante las normas urbanísticas que regulan los pisos turísticos o las cocinas fantasma, este jueves el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene su primera cita oficial con los grupos municipales (Más Madrid, PSOE, y Vox). Debido a la investidura de Feijóo, el Pleno se ha retrasado dos días, desde el martes, aunque la amnistía que podría mantener a Sánchez en la Moncloa vaya a ser, paradójicamente, el punto del día. La proposición, como todas las que presente el PP, saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta que cosecharon en las elecciones del 28-M.

La victoria incontestable de los populares en las municipales de esta primavera ejercerá también su efecto en la composición del Salón de Pleno, teñido ahora de azul. Los cinco ediles de Vox se verán obligados a mudarse a la bancada donde, en la pasada legislatura, tomaban asiento los concejales de Ciudadanos. Ni rastro hoy de naranjas, tampoco de los carmenistas del Grupo Mixto. Esa ala la compartirán desde este jueves los 12 sillones de Más Madrid y los 11 del PSOE, segunda y tercera fuerza en el Ayuntamiento de la capital. El Pleno cristalizará, por parte, quién lleva la voz cantante en la oposición: Rita Maestre o Reyes Maroto.

La sesión plenaria dará comienzo, a eso de las 9.15 horas, con dos comparecencias. La primera, a propuesta de la portavoz del PSOE, Maroto, para que Almeida "presente las líneas estratégicas que marcarán su acción política en el mandato". La segunda, apadrinada por el líder de Vox, Javier Ortega Smith, con objeto de que el alcalde "explique qué política va a desarrollar con los recursos humanos del Ayuntamiento". A renglón seguido, la jefa de la oposición y de Más Madrid, Maestre, abrirá la veda de las preguntas interesando conocer cuál es el balance del primer edil de sus "100 primeros días de gobierno".

Desde el PP, su portavoz en la cámara, Carlos Izquierdo, recuperará la vieja costumbre de que el partido en el Gobierno inquiera sobre algún asunto al alcalde. El quid de la cuestión será en este caso La Ley de Capitalidad. Una oportunidad para que Almeida expliqué si tiene previsto reformar esta norma y cuáles serán las líneas sobre las que desea legislar. Después, la concejala socialista Isabel Lima preguntará sobre las medidas "que piensa adoptar ante los problemas que se han producido en el inicio del curso escolar" y que, a su parecer, "están teniendo un impacto muy negativo en la infancia madrileña, como son los barracones, la falta de inversiones o la contratación del profesorado". Y en esa línea, para cerrar el bloque de preguntas, la edil de Más Madrid Lucía Lois cuestionará las iniciativas que prevé el Ejecutivo "para reducir el número de familias que no obtienen plaza pública ni ningún tipo de apoyo municipal para la escolarización de sus hijos e hijas de 0 a 3 años".

Otro de los asuntos en lo que Más Madrid y PSOE harán frente común será el proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro. Los socialistas interrogarán al Ejecutivo de Almeida por si "va a defender los intereses de los madrileños frente al gobierno de la Comunidad de Madrid, instando a esta a la revisión" del plan. Mientras que los de Más Madrid conminarán, en forma de proposición, a que se tomen "las medidas necesarias, dentro de sus competencias, para garantizar la defensa del patrimonio ambiental y el ordenamiento urbanístico en relación con las modificaciones" del mismo.

El gran debate y un punto polémico

Precisamente el plato fuerte del Pleno llegará con las proposiciones. Concretamente, con la registrada por el PP a favor de "la igualdad de los españoles". Una moción que los populares llevan dos semanas agitando, en el marco de un plan más amplio ideado por Feijóo para que cargos públicos de parlamentos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones de todo el país se posicionen sobre la ley de amnistía. El resultado de la votación ya es de sobra conocido: PP y Vox, a favor, y Más Madrid y PSOE, en contra. Pero el propósito de Almeida va mucho más allá. El alcalde quiera, según explicó este miércoles, que Maestre, en representación simbólica de Sumar, y, sobre todo, Maroto, exministra del PSOE, expliquen si están a favor de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont vuelva a España "limpio de polvo y paja y sin pagar nada".

Para el dirigente popular, Maroto es "la enviada del sanchismo" y "acata con obediencia ciega" las órdenes del presidente en funciones. Por lo que está seguro de que votará por "la infamia y la indignidad". De Maestre dice conformarse con que explique "eso de las tres amnistías que existen, según Yolanda Díaz". Almeida aseguró también que su Gobierno respaldará las medidas de sus adversario políticos que "sean buenas para los madrileños". Y avanzó que dará la cara cuando le toque responder a sus preguntas, puesto que "ningún concejal del Partido Popular se prestaría a hacer el papel de bufón al que se prestó Óscar Puente en el Congreso" durante la primera jordana de la investidura de Feijóo.

"El Pleno va a comenzar con la normalidad institucional de que el alcalde responda cuando se le pide una comparecencia. Voy a responder en persona a Reyes Maroto. Lo cual a ella, como ministra del sanchismo, le debe extrañar muchísimo que se conserven las formas", adelantó el propio Almeida no hace ni 24 horas para caldear aún más el ambiente de su primer Pleno ordinario desde que revalidara el bastón de mando.

La polémica también está servida después de que el PSOE haya elevado una iniciativa para asignar el nombre de la futbolista Jennifer Hermoso al Centro Deportivo Municipal Antiguo Canódromo del Distrito de Carabanchel. "Por sus méritos deportivos, su vinculación a la ciudad de Madrid, al Distrito y a la visibilidad del deporte femenino", justifican. Almeida, no obstante, ya zanjó hace dos semanas que el Ayuntamiento no homenajeará a Hermoso en solitario ni por el beso propinado por Rubiales. En su lugar, la ciudad contará con una instalación deportiva de nueva creación que lleve el nombre de 'Campeonas del mundo', si bien todavía no se saben más detalles. Y se rendirá tributo no solamente a Hermoso, sino también a la otra futbolista de la Selección nacida en Madrid, Claudia Zornoza, aunque tampoco se sabe cómo ni cuando se celebrará dicho reconocimiento.