Almeida saca pecho tras cumplir "todos los objetivos" de sus primeros 100 días y ya se centra en los Presupuestos

El Gobierno municipal lució este lunes sus mejores galas para celebrar una fecha marcada en rojo en el calendario de Cibeles: los cien primeros días del segundo mandato de Almeida. El alcalde citó a sus 28 concejales populares a un "acto de celebración" donde hacer balance de este periodo redondo, bajo el lema "100 días, 50 medidas". "Estos días no hemos tirado un solo minuto, no hemos desaprovechado un solo momento", insistía, orgulloso de haber cumplido con todo lo que se propuso en la primera Junta del Gobierno "más austero y reducido", debido a la fusión de varias áreas. El logro que mayor satisfacción le produce: batir el record de 40.000 usuarios diarios en Bicimad, sobre todo tras el aluvión de críticas que recibió de la oposición cuando amplió el servicio a los 21 distritos.

Incapaz de repasar el medio centenar de iniciativas que ha llevado a cabo desde que lograra la mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo, Almeida destacó solo algunas de ellas.

En materia de vivienda, "las nuevas promociones de El Cañaveral", barrio en construcción al sureste de la urbe, o las recién aprobadas normas urbanísticas, que regulan los pisos turísticos, las cocinas fantasmas y otras realidades del urbanismo del siglo XXI. En limpieza, sacó pecho por haber renovado 30.000 contenedores de residuos. Y, en políticas sociales, destacó el "reto demográfico". En particular, la creación de una comisión para el fomento de la natalidad que alumbrará un plan estratégico con nuevas "medidas de conciliación". Un desafío que se toma muy en serio después de que el año pasado en Madrid murieran más personas de las que nacieron.

En un momento de su discurso, se hizo el silencio. Para risas de los asistentes, Almeida siguió hablando un rato hasta que se percató de que el micrófono no funcionaba. Un minuto después recuperó la voz y continuó, como si nada, enumerando la lista de objetivos que ha cumplido desde que el pasado junio revalidará el bastón de mando. "¿Se me escucha? Decía que en el ámbito del turismo, el mes de agosto fue el mejor de la historia en términos de ocupación y gasto". Para él no es suficiente. "Somos una de las mejores ciudades del mundo, pero queremos ser la primera".

El alcalde, Almeida, durante su discurso. Ayuntamiento de Madrid

Preguntado por sus siguientes pasos, los próximos cien días, el dirigente popular reconoció estar centrado ya en la elaboración de los Presupuestos de 2024 para la capital. Con las cuentas prorrogadas de 2022, después de que Vox y la izquierda rechazaran el último proyecto presupuestario de 2023, espera poder bajar por fin impuestos como el IBI o recuperar las subvenciones nominativas, que se concederán, eso sí, "por concurrencia competitiva".

En ese Excel gigante de ingresos y gastos que supone la ciudad de Madrid también irán incluidas las cubriciones de la Castellana, en el tramo situado frente a las Cuatro Torres y el hospital de La Paz, y la de la zona de Ventas, sobre la M-30, que permitirá unir el distrito de Salamanca y Ciudad Lineal, así como la colocación de cámaras de videovigilancia en Usera, Villaverde y Carabanchel o una mejora de las prestaciones de la Tarjeta Familias.

Tras desgranar sus proyectos de futuro, el alcalde ha pasado revista a los asuntos nacionales. Solo un día después de participar en el acto del PP en Felipe II contra de la amnistía, el regidor ha querido disipar cualquier reproche de la oposición sobre su excesiva implicación en temas que creen que no le competen. "Por mucho que pataleen, voy a seguir hablando de política nacional. Voy a hablar de lo que preocupa a España y a los españoles. Siempre. Porque esto es la capital de España", ha concluido el primer edil.