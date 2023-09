Reducir el IRPF, semana laboral flexible, subir el salario mínimo... las propuestas económicas de Feijóo en su investidura

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este martes desde la tribuna del Congreso de los Diputados una batería de medidas económicas para garantizar la prosperidad del país y aliviar la situación a la que se enfrentan las familias españolas, sobre las que desde hace meses pesan las subidas de precios. Lo ha hecho en un discurso inicial en el que se ha postulado como candidato a la Presidencia del Gobierno, asegurando que la mejora de la economía es un "reto" y planteando iniciativas como la bajada del IRPF, la subida del salario mínimo o la introducción de una semana laboral flexible, todas ellas en la línea del programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones generales.

"A los españoles les cuesta más llegar a fin de mes porque sus salarios no han subido tanto como los alimentos, la luz y la energía, las hipotecas o la vivienda", ha reconocido Feijóo. Por ello, el líder popular ha propuesto, entre otras medidas, una reducir el IRPF a las rentas bajas y medias con ingresos de hasta 40.000 euros, extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y las conservas, así como mantener "hasta que se controlen los precios" el resto de medidas vigentes contra la inflación, como el tipo reducido del IVA de la electricidad y el gas o la ayuda de 200 euros para familias vulnerables.

En un poco probable escenario en el que Feijóo fuera elegido presidente del Gobierno, el gallego ha mostrado su intención de continuar también con la gratuidad del transporte público. No obstante, ha matizado que es necesario ajustar esta medida en función del nivel de renta de los usuarios, de manera que los más pudientes no disfruten de la misma bonificación que los más vulnerables. "El gratis total no es hacer ningún bien", ha sentenciado.

En materia de empleo, Feijóo se ha comprometido a subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, recurriendo para ello al diálogo social, y a trabajar para disminuir las cifras de paro. "Tenemos el doble de desempleo que el resto de Europa", ha lamentado, al mismo tiempo que ha señalado la dificultad de las empresas para cubrir algunas vacantes. Para el líder de los populares, la solución pasa por trazar una Estrategia Nacional de Formación que permita adecuar la formación de los trabajadores a lo que el mercado laboral demanda.

Además, también se ha mostrado dispuesto a impulsar medidas para facilitar la conciliación, especialmente mediante la introducción de la semana laboral flexible y la creación de bancos de horas para que los trabajadores puedan disponer de ellas cuando lo necesiten, por ejemplo, en periodos no lectivos. "Las limitaciones en la autonomía horaria complican la conciliación, dificultando dedicar el tiempo que los hijos precisan, e incide en la productividad y en la salud mental", ha reconocido.

El candidato a la Presidencia del Gobierno, que también ha propuesto agilizar el procedimiento para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y devolver las pensiones la Pacto de Toledo, ha recordado igualmente las medidas en materia de vivienda con las que el PP se presentó a las elecciones el pasado 23 de julio. En concreto, ha afirmado que para resolver el problema de la vivienda es necesario un "incremento histórico" de la oferta aprovechando los suelos públicos que no estén en uso y dar seguridad a los propietarios. "Hay que cambiar la ley para desokupar en 24 horas y punto", ha añadido.

El programa de Gobierno de Feijóo incluye también medidas orientadas a las empresas. "Esta tiene que ser la legislatura de las pymes y los autónomos. Son el alma de nuestra economía", ha defendido. En concreto, se ha mostrado dispuesto a acometer una modificación fiscal que excluya a los pequeños emprendedores de pagar impuestos durante los dos primeros años de actividad. Con el objetivo de atraer inversión, también ha propuesto la reducción temporal de las cotizaciones de las empresas para paliar la subida de los costes laborales, una desgravación fiscal para nuevas inversiones y cambios en la fiscalidad de los grandes patrimonios.

El candidato a la Presidencia del Gobierno también ha señalado como un problema "lamentable e irresponsable" el nivel de deuda pública que tiene España que, a su juicio, es "desorbitada". En ese sentido, el líder popular ha animado al resto de fuerzas políticas y a los agentes sociales a alcanzar un Pacto por el Saneamiento de la Economía que sirva para "trazar una estrategia que garantice un crecimiento sano y sostenible" y ha fijado en el 2,5% el objetivo de crecimiento anual medio de la economía española durante la próxima década.