Feijóo marca distancias con Sánchez y asegura que no va a defender la amnistía por "principios, límites y palabra"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que podría tener garantizados los votos para ser investido presidente del Gobierno, pero que no los conseguirá porque tiene "principios, límites y palabra". Así lo ha planteado, marcando distancias con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, nada más comenzar el debate de investidura en el Congreso, donde ha dicho que su "integridad" le ha impedido aceptar la oferta de Junts, que le exigía la amnistía para los encausados por el procés, para entregarle las llaves de la Moncloa.

Feijóo ha ido al grano y apenas ha pasado un minuto desde el inicio de su discurso cuando ha mencionado por primera vez la posible amnistía que están negociando PSOE y Sumar con los independentistas. "La amnistía o cualquier fórmula equivalente es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Este conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña con un referéndum o cualquier fórmula equivalente. ¿Con esto bastaría, no? Pues no, no voy a defender eso, tengo principios, límites y palabra", ha afirmado el candidato del PP.

En un discurso muy duro contra Pedro Sánchez, Feijóo ha insistido en que "ningún fin, ni siquiera la Presidencia del Gobierno, justifica los medios", y ha dejado caer que "por donde otros han pasado" y "pasarán", él "no" lo hará. "Yo no paso por renunciar a la igualdad de los españoles, no paso por ningún aro que me pongan para ser presidente, ni paso por traicionar la confianza" de los votantes, ha espetado el candidato, que ha asegurado que el debate que se celebrará esta semana "nos retrata a todos, a un candidato libre para cumplir su palabra con los electores" y a "quien antepone su ambición personal".

