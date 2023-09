Una nueva escalada vuelve a aumentar la tensión entre Kosovo y Serbia: tiroteos y muertes con la OTAN y la UE en el medio

Serbia y Kosovo viven estos días una nueva escalada de tensión. Históricamente enfrentadas tras la disolución de Yugoslavia y la caída del telón de acero, esta vez ha sido un tiroteo el que ha reavivado los viejos rencores.

Un tiroteo la madrugada del domingo entre la policía kosovar y un grupo de 30 hombres (de etnia serbia) se saldó con al menos cinco muertos. Los serbios, con vehículos blindados, mataron a un policía e hirieron a otro. Luego se encerraron en el monasterio ortodoxo de Banjska junto a peregrinos de Novi Sad (mayoritariamente serbia), donde tuvo lugar otro tiroteo.

"Condenamos este ataque criminal y terrorista. El crimen organizado con el apoyo político, financiero y logístico oficial de Belgrado está atacando a nuestro estado", ha declarado Albin Kurti, primer ministro de Kosovo, en una vigilia en la comisaria de policía de Pristina en honor al policía albanokosovar asesinado. La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, también acusó a Belgrado de emplear a las bandas criminales para desestabilizar el orden.

Desde Serbia, su presidente, Aleksandar Vucic, ha condenado el asesinato, pero ha negado cualquier implicación en lo sucedido. Atribuye el ataque a ciudadanos serbokosovares: "No quiero justificar la muerte de un albanés, y no es justificable. Hay que condenarlo (...) pero, el único culpable de todo lo que está ocurriendo en el norte de Kosovo (...) es Albin Kurti. No deja de provocar, y lamento que algunos serbios hayan cedido a sus provocaciones".

Nunca reconoceremos la independencia de Kosovo, aunque nos maten a todos"

A "los que piensan que esto empujará a Serbia a reconocer a Kosovo", añadió Vucic, "les digo que esto no sólo me ha fortalecido a mí, sino a toda la nación, y que nunca reconoceremos la independencia de Kosovo, aunque nos maten a todos". Y es que el conflicto entre Serbia y Kosovo es de carácter étnico. Su origen está en el desmembramiento de Yugoslavia.

Origen del conflicto

En 1999, Yugoslavia aún existía y formaba parte de ella Serbia y Montenegro. La guerrilla del Ejército de Liberación de Kosovo buscaba la independencia de lo que en ese momento no era más que una provincia (con población mayoritaria de origen albanés).

Los serbios lanzaron operaciones militares contra la guerrilla. En mitad de los combates, tropas de la OTAN entraron en Kosovo para frenar los ataques por mandato de las Naciones Unidas. La Alianza Atlántica llegó a bombardear a los serbios (murieron miles de civiles).

La guerra acabó en junio de 1999. Se formó una Fuerza de la OTAN en Kosovo, la KFOR, bajo mandato de la ONU, que se iba a encargar de mantener la seguridad y la paz.

En 2008 Kosovo declaró su independencia. Serbia no reconoció, ni entonces ni ahora, a la nación kosovar, a la que sigue considerando una provincia autónoma. El nuevo país ha sido reconocido por un centenar de países, entre ellos EE UU, pero no Rusia (tampoco España, por sus implicaciones con el tema de Cataluña).

Por si fuera poco, Kosovo alberga una comunidad de unos 120.000 serbios. Habitan principalmente en el norte y muchos de ellos rechazan cualquier lealtad a Pristina (capital kosovar). Mientras Pristina busca afianzar su soberanía en todo el territorio, Belgrado anima a los serbios de Kosovo a desafiar a las autoridades locales.

DNI, matrículas y alcaldes

Ya en el presente, las actuales tensiones tienen su origen en las decisiones del Gobierno kosovar de dejar de reconocer los documentos de identidad serbios en los pasos fronterizos y de exigir la conversión de las matrículas de los coches emitidas por Serbia. Ambas decisiones se aprobaron a finales de junio de 2022 para que entraran en vigor en agosto.

Esta primavera, las autoridades kosovares decidieron nombrar alcaldes albaneses en cuatro municipios de mayoría serbia. Esto desencadenó graves manifestaciones, la detención de tres policías kosovares por Serbia y disturbios por parte de manifestantes serbios que dejaron heridos a más de 30 miembros de la KFOR.

Los serbokosovares, que reclaman la autonomía, boicotearon las elecciones municipales de abril y después se opusieron violentamente a la llegada de los nuevos alcaldes, pertenecientes a la minoría étnica albanokosovar.

Kosovo critica a Borrell y a la UE

Las tropas de paz siguen en la zona y, aseguran, "listas para responder de ser necesario". Labor de mediación también hace la Unión Europea desde 2011. Es el único canal oficial abierto. En un comunicado, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha exigido el fin de las escaramuzas pero ha evitado señalar la culpabilidad de alguno de los bandos.

¿En serio, Borrell? ¿Los terroristas matan a la policía y usted hace una llamada a todos los actores? ¿También se refería a los ataques terroristas en España como hostiles? Qué vergüenza"

Esa equidistancia levanta suspicacias en Kosovo. Su ministra de Exteriores, Donika Gervalla-Schwarz, se ha mostrado avergonzada por las palabras de Borrell. "¿En serio, señor Borrell? ¿Los terroristas matan a la policía y usted hace una llamada a todos los actores? ¿Ni una palabra sobre apoyo a la policía? ¿Ninguna contra los terroristas? ¿También se refería a los ataques terroristas en España como hostiles? Qué vergüenza", ha escrito la ministra en X (antes Twitter).

Carrera por la adhesión a la UE

El pasado 14 de septiembre, tuvo lugar en Bruselas la última ronda de las conversaciones entre las dos partes auspiciadas por la UE. No hubo avances. Borrell responsabilizó al primer ministro de Kosovo por su insistencia en el reconocimiento serbio de su país. Horas después, el propio Kurti acusó al negociador principal de la UE en este conflicto de no ser "neutral" y de posicionarse a favor de Serbia.

De fondo, la carrera por entrar en la UE. Serbia hace avances, pero Kosovo no tiene ni el estatus de candidato. De hecho, hay cinco países europeos que no reconocen a este país (entre ellos, ya vimos, España).

La tensión constante, además, representa un obstáculo en el camino de su adhesión a la UE. Bruselas ha congelado algunos fondos comunitarios a Pristina por las reticencias de su primer ministro a cumplir sus exigencias para reducir las tensiones en el norte.