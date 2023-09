Sumar hace oídos sordos a las críticas de Garzón y aspira a tener más importancia que Podemos e IU en la coalición

Sumar evita contestar a las voces críticas que están comenzando a alzarse en IU tras su exclusión de las portavocías de la coalición en el Congreso, pero deja claro que no tiene intención de ser "un partido más" dentro de la alianza a la izquierda del PSOE, tal y como pide la federación de Alberto Garzón. Este lunes, el portavoz de la formación de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, se limitó a expresar el "pleno respeto" a las críticas a este respecto que enunció el viernes pasado Garzón. Pero fuentes de Sumar aseguran que Díaz quiere que su nuevo partido sea una suerte de paraguas que esté por encima del resto de las organizaciones que se presentaron unidas a las elecciones de julio bajo su liderazgo.

El documento político que aprobó el viernes pasado IU en su Coordinadora Federal —su máximo órgano entre congresos— supuso la primera toma oficial de posiciones ante la reorganización del espacio a la izquierda del PSOE que ha iniciado Díaz y que pretende culminar con el congreso fundacional de su nuevo partido. Garzón planteó la necesidad de que el espacio a la izquierda del PSOE se solidifique en una alianza permanente que cuente con "mecanismos democráticos de coordinación en los cuáles todos los partidos y coaliciones se sientan cómodos, representados y por tanto partícipes". Y, entre esas formaciones, la de Díaz, "que está en formación desarrollando sus propias estructuras", debería ser, para IU, "un partido más", al nivel de la propia IU o de Podemos.

"Hemos visto las propuestas de los compañeros de IU" y las "respetamos", se limitó a comentar este lunes Urtasun al ser preguntado por el posicionamiento de la organización liderada por Garzón. El portavoz de Sumar únicamente dijo que "hay muchas fórmulas para construir un proyecto político ganador" y recordó que "en Sumar" —en este caso, refiriéndose a Movimiento Sumar, el partido de Díaz, y no a la coalición en la que están otras 15 formaciones— "participan miles de inscritos" además de los partidos. "De forma compartida iremos construyendo el mejor encaje para un proyecto ganador que le sirva a la sociedad española", zanjó.

Fuentes del entorno de Díaz, no obstante, sí son más claras y rechazan el modelo propuesto por IU, aunque no hagan referencia expresa a él. Estas fuentes explican que Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta, nace con la aspiración de ser una especie de paraguas que esté por encima del resto de las otras 15 formaciones que componen la coalición Sumar que se presentó a las elecciones. E insisten en que ese modelo permitirá que haya afiliados que militen en torno a Díaz sin pertenecer a Podemos, IU, Compromís, Más Madrid o ningún otro partido político.

No obstante, Movimiento Sumar es un partido político como cualquier otro registrado ante el Ministerio del Interior, y, por ende, cualquiera que se inscriba en él es considerado un afiliado a esa formación y no a la coalición en su conjunto, por mucho que Díaz y su entorno insistan en que la suya no es una organización tradicional sino "instrumental". De hecho, este sábado la formación dio el pistoletazo de salida a la carrera que terminará dentro de unos meses en su congreso fundacional con un acto público en el que Díaz actualizó las propuestas de su "proyecto de país", el ideario de Movimiento Sumar.

Podemos tampoco apoya las tesis de IU

Pese a la pésima relación que mantiene con Yolanda Díaz, Podemos no quiso este lunes secundar el análisis político que hizo público IU la semana pasada. "Eso es un debate de IU, nosotros estamos centrados en que el próximo Gobierno suba el salario mínimo o tope los precios de los alquileres", respondió la portavoz morada, Isa Serra, cuando fue preguntada por la opinión de Podemos con respecto a la petición de Garzón de que el partido de Yolanda Díaz tenga el mismo peso que el resto en una alianza permanente de formaciones a la izquierda del PSOE.

En realidad, los morados no comparten la base de la reflexión de Garzón: que los partidos que componen Sumar deban organizarse en un "frente amplio", una alianza permanente que les una de manera estable y que les lleve a presentarse conjuntamente a todas las elecciones. De hecho, el pasado sábado, Diario Red —la publicación digital dirigida por Pablo Iglesias— publicó un editorial asegurando que "la propuesta de Garzón de formar un nuevo frente amplio suena con la misma música que las eternas refundaciones de la izquierda" y descartando cualquier alianza permanente con el argumento de que, para ello, sería necesario "reconstruir confianzas que son incompatibles con el liderazgo de Yolanda Díaz".